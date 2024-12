Nuovo Codice della Strada: sanzioni più severe e patente sospesa per chi guida con il telefono in mano

Da oggi, 14 dicembre 2024, entrano ufficialmente in vigore le nuove disposizioni del Codice della strada, destinate a modificare sensibilmente le abitudini degli automobilisti italiani. Le novità riguardano, in particolare, l’utilizzo del telefono cellulare alla guida e prevedono sanzioni più severe per i trasgressori. Parallelamente, vengono introdotte nuove regole per i monopattini elettrici, ma queste necessitano di norme attuative specifiche.

Mano pesante sull’uso del telefono alla guida

L’uso del cellulare durante la guida è una delle principali cause di incidenti stradali e, con le nuove norme, chi verrà sorpreso a utilizzare il telefonino mentre guida dovrà affrontare conseguenze decisamente più pesanti. Le sanzioni previste vanno da un minimo di 250 euro a un massimo di 1.000 euro. La novità più rilevante è l’introduzione della sospensione immediata della patente, anche per la prima infrazione.

In caso di recidiva, le conseguenze si fanno ancora più gravi: la multa può arrivare fino a 1.400 euro, la patente viene sospesa fino a tre mesi e i punti decurtati possono variare da 8 a 10. Se l’utilizzo del cellulare provoca un incidente o contribuisce a far uscire di strada un altro veicolo, i tempi di sospensione della patente raddoppiano. Queste misure mirano a contrastare uno dei comportamenti più pericolosi e purtroppo frequenti tra gli automobilisti.

Controlli intensificati e posti di blocco

La polizia municipale, insieme alle altre forze dell’ordine, sarà impegnata in controlli rafforzati, con posti di blocco e verifiche mirate lungo le strade urbane ed extraurbane. L’obiettivo è garantire un’applicazione tempestiva e uniforme delle nuove regole, incentivando gli automobilisti a evitare l’uso del cellulare al volante.

Nuove regole sui limiti di velocità

Il nuovo Codice della strada prevede anche sanzioni più rigide per chi supera i limiti di velocità. In caso di superamento del limite massimo di oltre 10 km/h, la multa varia da 173 a 694 euro. Se la violazione avviene all’interno di un centro abitato e si ripete almeno due volte nell’arco di un anno, la sanzione aumenta, passando a una multa compresa tra 220 e 880 euro, accompagnata dalla sospensione della patente da 15 a 30 giorni.

Nuove misure per chi ha meno di 20 punti sulla patente

Per gli automobilisti che hanno meno di 20 punti sulla patente, il Codice prevede misure ancora più stringenti. In caso di infrazione, scatterà automaticamente la sospensione della patente per un periodo variabile da 7 a 15 giorni. Questa disposizione mira a responsabilizzare i conducenti e a promuovere comportamenti di guida più prudenti.