Nuovo codice della strada, se non spingi questo bottone ti strappano la patente | Devi farlo appena sali in auto

Entro qualche settimana al massimo dovrebbe essere approvato il nuovo codice della strada, fortemente voluto dal Governo di Giorgia Meloni

L’aumento sconsiderato di incidenti, molti dei quali mortali, ha spinto il Governo italiano presieduto da Giorgia Meloni a varare un nuovo codice della strada, molto più severo e rigido del precedente il cui principale ispiratore è il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini.

La finalità che ha ispirato la riforma del codice è un obiettivo tanto ambizioso quanto condivisibile: riuscire a limitare il più possibile il numero degli incidenti attraverso una crescita consistente della sicurezza stradale. In tal senso il Governo si sta impegnando affinché i tempi previsti per l’approvazione definitiva siano rispettati.

L’ottimismo del ministro Salvini però si scontra con le consuete lungaggini parlamentari. Tanto che secondo i ben informati il Parlamento darà il via libera al nuovo codice della strada non prima del prossimo mese di dicembre.

In molti si domandano quali siano le novità di maggior rilievo della riforma così fortemente voluta dall’esecutivo. Si può affermare come principio generale che il legislatore abbia puntato molto su un consistente inasprimento delle pene e delle sanzioni, così da scoraggiare i guidatori meno attenti al rispetto delle regole.

Nuovo codice della strada, misure drastiche: le conseguenze sono molto pesanti

È dunque l’introduzione di sanzioni più pesanti la ‘ratio’ che ha ispirato l’azione del governo Meloni. Del resto il problema della sicurezza stradale era diventato un tema non più rinviabile, un’urgenza da affrontare con una vera e profonda riforma strutturale.

Come riportato in precedenza l’obiettivo di Matteo Salvini consiste nel far approvare il nuovo codice della strada entro e non oltre questo mese di settembre. Ricordiamo che tra le novità di maggior rilievo c’è la sospensione breve della patente in autostrada per determinate infrazioni.

Nuovo codice della strada, il dettaglio non si può trascurare: sanzioni durissime

Le infrazioni che se commesse comporteranno la sospensione della patente in autostrada sono le seguenti: retromarcia su corsie di emergenza, mancato rispetto delle norme di immissione, sosta non autorizzata, omessa accensione delle luci di posizione (in caso di visibilità limitata) durante la sosta notturna e mancata segnalazione in caso di guasto.

Si tratta di regole esplicite e stringenti, volte a migliorare la sicurezza stradale in un periodo in cui gli incidenti gravi sono aumentati a dismisura. Le cronache di questi ultimi giorni del resto parlano chiaro, non c’è da perdere altro tempo.