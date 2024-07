“Nuovo conduttore”: Temptation Island, per la prossima stagione una sorpresa clamorosa | Telespettatori devastati

Per i fan di Temptation Island è stata un’autentica doccia fredda: è appena arrivato l’annuncio più amaro

Il programma è finito da pochissimo ma già si parla della prossima stagione ed è emerso un rumors alquanto inaspettato.

Nessuno avrebbe mai potuto immaginare una cosa del genere: la triste notizia ha lasciato di sasso tutti i telespettatori che seguono da anni il viaggio nei sentimenti.

Ecco che cosa è saltato fuori nelle scorse ore su Temptation Island. Chissà ora come reagiranno ora Filippo Bisciglia e tutti i suoi numerosi fan.

Temptation Island, la doccia fredda per il conduttore Filippo Bisciglia

Il viaggio nei sentimenti di Canale 5 continua a riscuotere molto successo. Il pubblico segue questo appuntamento ad ogni stagione e, fatta eccezione per la mancata edizione di due anni fa, rinnova ogni anno il suo consenso, ampiamente dimostrato dall’altissimo share. Anche quest’anno, il programma ha totalizzato ascolti record, toccando un picco di ben 3.722.000 spettatori per il 31.8% di share nella puntata finale. Gli ingredienti che fanno di questo contenuto un successo televisivo sono di certo l’universalità dei sentimenti messi in scena e le appassionanti dinamiche di coppia. Anche i primi approcci, la complicità e i nuovi flirt che possono nascere tra le fidanzate e i single, e i fidanzati e le tentatrici catalizza l’attenzione dei telespettatori.

Filippo Bisciglia guida le coppie che decidono di mettere alla prova la loro relazione, vivendo separati nel villaggio dei fidanzati e delle fidanzate e cerca di aiutarli a confrontarsi più possibile. Il conduttore è amatissimo e il suo modo di accompagnare i protagonisti di Temptation Island lungo il viaggio nei sentimenti è molto apprezzato. Tuttavia, proprio su di lui, nelle scorse ore, è emerso un rumors inaspettato, che ha lasciato tutti i fan a bocca aperta.

L’amara sorpresa per i fan del programma di Canale 5

Filippo Bisciglia ha concluso la prima edizione di Temptation Island di quest’anno dando appuntamento a tutti i telespettatori a settembre. Dunque i fan si aspettano di ritrovarlo all’Is Morus Relais alla fine della bella stagione. Eppure, online è apparsa una richiesta in contro tendenza: “Per la prossima stagione cambiate conduttore, grazie”. A scriverla è stato un utente di Twitter dal nome L’Ale Tommy.

Chissà se gli autori tv di Mediaset vorranno raccogliere questa richiesta, o se il timone di Temptation Island continuerà a essere nelle mani dell’amato conduttore Filippo Bisciglia anche per le prossime edizioni. Per ora quel che è certo è che sarà il volto del secondo capitolo di quest’anno.