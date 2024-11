Nuovo obbligo stradale, se non lo rispetti ti lasciano in mutande | Hai pochissimi giorni per metterti in regola

Il nuovo obbligo stradale non lascia scampo. Non te ne dimenticare altrimenti sono guai seri: ne va della tua sicurezza e del tuo portafogli.

Multe salatissime a chi contravviene alla norma del Codice della Strada: ecco quando entra in vigore.

Prima di metterti al volante verifica di avere tutto in regola, altrimenti l’esperienza alla guida potrebbe rivelarsi un incubo, sia per te che per gli altri passeggeri.

Non farti cogliere impreparato: se la Polizia, i Carabinieri o la Guardia di Finanza ti becca sei fregato.

Scopri come fare a evitare le sanzioni pecuniarie e che cosa prevede il nuovo obbligo stradale. Così non vivrai la paura della paletta bianca come un incubo in strada.

Nuovo obbligo stradale, quando scatta il divieto

Chi contravviene alle regole del Codice della Strada rischia di dover sborsare centinaia e centinaia di euro. In particolar modo i guidatori che non rispettano questo obbligo specifico saranno costretti a pagare una sanzione pecuniaria salata, specie se sorpresi in autostrada o fuori dai centri abitati.

Questo è quanto è indicato nella norma del Codice della Strada, alla quale conviene attenersi alla lettera, sia per salvaguardare il proprio portafogli che, aspetto ancor più importante, per proteggere l’incolumità di chi si trova nel veicolo. Scopri qual è il nuovo obbligo stradale, quando scatta il divieto e cosa fare per superare gli eventuali controlli delle Forze dell’ordine senza problemi.

Che cosa prevede la norma del Codice della Strada

Se non vuoi rischiare di essere multato e anche di fare una pessima figura con gli ufficiali di Guardia di Finanza, Carabinieri o Polizia, ti conviene adeguarti subito. L’obbligo infatti è previsto a partire dal 15 novembre e fino al 15 aprile. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti infatti, con circolare prot. 1049 del 17 gennaio 2014, ha chiarito che l’“impiego stagionale” va dal 15/11 al 15/4, ma a che cosa si riferisce e di che cosa si tratta? Dell’obbligo di installare le catene da neve o di montare gli pneumatici invernali sul proprio veicolo.

In Deroga alla norma possono essere anche montati pneumatici M+S, ovvero Mud+Snow, fango e neve, con codice di velocità più basso. In tal caso va indicata sul veicolo, tramite un’apposita targhetta ben visibile, la velocità massima consentita per le gomme montate. Le sanzioni vanno da 41 a 169 euro per i trasgressori sorpresi a circolare nei centri urbani e da 85 a 338 euro fuori dai centri urbani. chi invece guida in autostrada senza le gomme invernali o le catene da neve è costretto a sborsare da 80 a 318 euro.