Nuovo Policlinico Umberto I, ecco come sarà il monoblocco su viale dell’Università: progetto e dettagli

Dopo oltre venticinque anni di ipotesi, rinvii e dossier rimasti in sospeso, il progetto del nuovo Policlinico Umberto I torna al centro dell’agenda pubblica con un passaggio che la Regione Lazio definisce “concreto”.

ll presidente Francesco Rocca, con un messaggio diffuso via social, rivendica l’avvio della fase operativa: nelle prossime settimane, annuncia, partirà la gara per la progettazione di un intervento che punta a sostituire l’attuale assetto a padiglioni con un nuovo monoblocco affacciato su viale dell’Università, ridisegnando anche funzioni universitarie e spazi oggi occupati da attività sanitarie.

Nuovo Policlinico Umberto I, cosa prevede il monoblocco su viale dell’Università

L’impianto illustrato da Rocca e già presentato in sedi istituzionali si basa su un cambio netto di organizzazione: dagli oltre 50 edifici attuali a una struttura principale unica, con reparti e servizi concentrati in modo più lineare.

Nel monoblocco troverebbero posto degenze, pronto soccorso, diagnostica, blocchi operatori e servizi, con l’obiettivo dichiarato di aumentare i posti letto e migliorare percorsi clinici e qualità dell’assistenza. In varie ricostruzioni tecniche, la pediatria risulterebbe organizzata come polo dedicato, separato ma integrato nel sistema complessivo, così da garantire spazi e flussi specifici.

Nuovo Policlinico Umberto I, perché la Regione parla di struttura più sostenibile

Nella narrazione istituzionale, il nuovo impianto dovrebbe ridurre dispersioni, duplicazioni e costi di gestione legati al sistema attuale, frammentato in numerosi edifici. Rocca insiste su un ospedale “moderno ed efficiente”, con impatto ambientale più contenuto e sostenibilità economica maggiore, anche grazie a una razionalizzazione degli spazi e degli impianti.

Il tema non riguarda solo l'edilizia: in gioco ci sono tempi di intervento, percorsi interni, logistica di emergenza, sicurezza, capacità di far convivere assistenza, didattica e ricerca in un contesto sanitario ad alta complessità come quello romano.

Nuovo Policlinico Umberto I, i padiglioni storici cambiano funzione: studenti, ricerca, residenze

Uno dei nodi più delicati è il destino dei padiglioni storici. La linea indicata dalla Regione è chiara: gli edifici non verrebbero più destinati ad attività sanitarie e sarebbero recuperati come spazi per studenti, ricerca, servizi e residenze, con l’idea di costruire un grande campus universitario integrato e “aperto”.

È un messaggio che intercetta due esigenze: da un lato liberare l’ospedale da vincoli strutturali e logistici, dall’altro rispondere alla domanda di spazi universitari e abitativi in un quadrante già fortemente attratto dalla presenza della Sapienza.

Nuovo Policlinico Umberto I, gara di progettazione e tempi: cosa succede nel 2026 e nel 2027

Il punto politico, ora, è il calendario. Rocca parla di gara per la progettazione "nelle prossime settimane", segnale che la macchina amministrativa entra nella fase in cui si fissano requisiti, tempi e obiettivi progettuali. In precedenti dichiarazioni pubbliche, il presidente ha collocato l'avvio dei lavori nel 2027 e ha indicato un orizzonte di circa cinque anni complessivi, con l'idea di arrivare a un nuovo Umberto I in tempo per il Giubileo del 2033.

Nel mezzo ci sarà il passaggio decisivo: trasformare un progetto di massima in un percorso cantierabile, senza bloccare l'operatività di uno dei principali poli sanitari e universitari del Paese.

Nuovo Policlinico Umberto I, reazioni attese e conseguenze per Roma: sanità, università, quartiere

L’annuncio riapre un confronto che coinvolge molteplici attori: Regione, Sapienza, governance ospedaliera, Comune e organi di tutela, oltre a chi vive e studia nell’area di piazzale Aldo Moro e viale dell’Università. Le conseguenze potenziali sono ampie: un ospedale più compatto può cambiare l’accesso al pronto soccorso, la mobilità locale, i flussi di ambulanze e utenti, ma anche la qualità degli spazi per la formazione medica e la ricerca clinica.

Sullo sfondo resta la richiesta principale che arriva da pazienti e personale: tempi certi, cantieri gestiti senza paralizzare i reparti, e un salto di qualità reale su accoglienza, percorsi e sicurezza. La partita, adesso, si gioca sulla gara di progettazione e sulla capacità delle istituzioni di “andare avanti spediti”, come chiede lo stesso Rocca, trasformando l’annuncio in risultati verificabili.