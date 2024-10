Roma. Nuovo Ponte della Scafa, ci siamo: quando dovrebbero iniziare i lavori

Dopo anni di attese e rinvii, si avvicina la realizzazione del nuovo Ponte della Scafa, un’infrastruttura essenziale che promette di rivoluzionare la viabilità tra Ostia e Fiumicino. Questo nuovo ponte, un viadotto di circa 165 metri di lunghezza, attraverserà il fiume Tevere in una struttura moderna e all’avanguardia che allevierà la pressione sull’attuale ponte a due corsie, da tempo insufficiente a gestire il traffico intenso della zona. Per i pendolari e i residenti della costa romana, l’arrivo di questa infrastruttura rappresenta un sollievo atteso da decenni e un’opportunità di sviluppo sostenibile.

Nuovo Ponte, previste anche aree verdi e sportive

Il cammino verso l’approvazione del nuovo ponte non è stato semplice. Numerose valutazioni tecniche e bocciature avevano rallentato l’iter, fino alla svolta dello scorso 15 settembre, quando la progettazione definitiva ha ottenuto il via libera decisivo, come riportato da Repubblica. Tra le modifiche apportate al progetto originale, si registra l’abbassamento di circa due metri dell’altezza del ponte e un lieve spostamento di uno dei piloni di sostegno sul lato di Fiumicino, per armonizzare l’infrastruttura con il contesto e ridurne l’impatto visivo.

La scelta progettuale non si è fermata solo al ponte: l’area circostante vedrà la creazione di ampi parchi, spazi sportivi e percorsi ciclabili, rendendo la zona non solo più accessibile ma anche più vivibile per la comunità locale. Inoltre, l’attuale ponte della Scafa, che negli anni è stato oggetto di vari interventi di manutenzione, sarà riconvertito esclusivamente per l’uso di pedoni e ciclisti, garantendo loro un passaggio sicuro e alternativo tra le due sponde del Tevere.

Con l’approvazione definitiva del progetto, l’inizio dei lavori è previsto per la metà del 2025, anche se l’assessora ai Lavori Pubblici di Roma Capitale, Ornella Segnalini, ha dichiarato che si potrebbe iniziare “anche prima, se saremo bravi”. Si prospetta un investimento di circa 100 milioni di euro per un’opera che, oltre ad alleggerire il traffico locale, avrà un impatto positivo su tutta la viabilità del litorale romano, facilitando il collegamento tra la città di Fiumicino e la capitale.

Baccini: “La viabilità tra Ostia e Fiumicino cambierà”

L’importanza del nuovo ponte va ben oltre la semplice funzione logistica. Il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ha definito l’opera come “un’infrastruttura strategica che cambierà radicalmente la viabilità tra Ostia e Fiumicino”, sottolineando il valore simbolico di questo progetto, visto come un segno di rinnovamento per la città. Il ponte non solo risolverà i problemi di congestione viaria, ma rappresenterà anche un passo avanti verso un modello di città più moderna, funzionale e rispettosa dell’ambiente.

Baccini ha inoltre elogiato la collaborazione tra il Comune di Fiumicino e il Comune di Roma, una sinergia che ha permesso di sbloccare un’opera tanto attesa. “Grazie a questo progetto, i cittadini potranno godere di nuovi spazi verdi e percorsi ciclabili che si integrano perfettamente con il paesaggio circostante”, ha aggiunto il sindaco, evidenziando come il nuovo ponte sia un simbolo di progresso e visione verso una città più sostenibile e vivibile.