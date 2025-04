Nuovo stadio Roma, altro ostacolo: individuata un’area da proteggere, l’appello dei residenti

Il destino dello Stadio della Roma continua a suscitare un acceso dibattito, questa volta per via dell’area interessata dal progetto di costruzione nella zona di Pietralata. I residenti, attraverso il Comitato Monti Pietralata, hanno avanzato una richiesta curiosa alla Procura, chiedendo il sequestro di un’area che si estende tra via dei Monti Tiburtini, via degli Aromi e via dei Monti di Pietralata. Secondo la consulenza di uno dei massimi esperti in materia, Corrado Falcetta, presidente degli agronomi del Lazio, questa zona non è solo un semplice terreno incolto. Anzi, è definita come un sistema vivente complesso, capace di un’autorigenerazione naturale, e identificata come area boschiva, un ecosistema da proteggere a tutti i costi.

Il movimento dei curiosi e degli abitanti di Pietralata si inserisce in un momento cruciale: l’indagine condotta dal pm Stefano Pizza è ancora nella sua fase iniziale. Nessun nome è ancora emerso tra gli indagati, ma l’indagine si concentra sugli iter amministrativi comunali legati al progetto, alla ricerca di eventuali irregolarità. A complicare il quadro è l’affidamento a Flavio Pezzoli del compito di confermare o smentire il carattere boschivo dell’area. Pezzoli è il vice presidente dell’Ordine degli agronomi, una scelta che ha sollevato alcune perplessità tra i residenti per i rapporti che l’agronomo ha con il CAR, un importante centro agroalimentare partecipato dal Comune.

Non da meno è la posizione del Campidoglio, che recentemente ha scelto di affidarsi ai suoi agronomi per chiarire la situazione. Anche il Comune vuole vederci chiaro. Una mossa inaspettata scaturita da un passaggio nella relazione del progetto stadio in cui si definiva l’area in questione come potenzialmente boschiva. In tale scenario, l’iniziativa del Comune appare come un passo necessario per stabilire eventualmente vincoli sul terreno, che potrebbe rallentare o cambiare radicalmente la strada verso la realizzazione dello stadio tanto atteso.

