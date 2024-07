Obesità e sovrappeso, la scienza ha trovato la svolta | Addio al grasso grazie alla scoperta del secolo

Trovato finalmente il rimedio per risolvere il problema dell’obesità e del sovrappeso. La notizia farà felici milioni di persone.

A quanto pare, dalla ricerca scientifica è arrivata una scoperta sensazionale, che consentirà a tutti i pazienti obesi e sovrappeso di risolvere, una volta e per sempre, le loro problematiche di salute.

Ecco come verranno curati coloro che soffrono di obesità e sovrappeso. Il metodo rivoluzionario consente di attivare il dimagrimento in maniera innovativa.

La sfida al grasso questa volta darà risultati sorprendenti: ecco l’incredibile novità che arriva dalla ricerca scientifica d’oltreoceano.

Obesità e sovrappeso, la grandiosa novità che arriva dalla ricerca scientifica

Purtroppo oggigiorno, a causa degli stili alimentari scorretti, che privilegiano alimenti sempre più processati, a causa del ritmo di vita sempre più frenetico ma sempre meno incentrato sullo sforzo fisico, l’obesità e il sovrappeso sono diventati un problema molto comune. La ricerca medica e scientifica ha cercato più volte di trovare una soluzione idonea a curare le patologie connesse all’obesità e al sovrappeso, e ha anche immesso sul mercato farmaceutico tanti medicinali, come quelli a base di semaglutide, che aiutano nella perdita di peso corporeo. Purtroppo però i farmaci creati con questo speciale eccipiente servono a curare i soggetti diabetici.

Tuttavia si tratta di farmaci che presentano diverse controindicazioni, anche gravi, e che pertanto andrebbero utilizzati solo a fronte di comprovati problemi di diabete di tipo 2, e, chiaramente solo sotto il controllo scrupoloso degli specialisti. Per fortuna però, a parte i farmaci di tale categoria, che non possono essere somministrati a tutti i pazienti affetti da obesità e sovrappeso, da qualche tempo sono stati scoperti medicinali altrettanto efficaci nel processo di dimagrimento. Scopriamo di che cosa si tratta nello specifico.

La nuova cura per i pazienti obesi

Grazie alla ricerca medica, è stato messo a punto un nuovo medicinale, in grado di agire direttamente sugli adipociti. A condurre tali studi sono stati lo scienziato Liang Li, del Dipartimento di Pediatria e Brian J. Feldman, del Centro di ricerca sulla nutrizione dell’Università della California di San Francisco.

Come si legge nel comunicato stampa diffuso dai due studiosi, e pubblicato su www.eurekalert.org, il nuovo metodo permette di trasformare le cellule del grasso bianco, responsabili dell’accumulo delle cellule di grasso bianco, in cellule che consentono di bruciare le calorie. Il tutto avverrebbe agendo sulla sintesi di una particolare proteina, la KLF-15. Per ora, tale ritrovato farmaceutico ha dimostrato la sua efficacia negli esperimenti condotti sui topi, ma a quanto pare, a breve potrà essere somministrato anche gli esseri umani, per valutarne l’effettiva efficacia.