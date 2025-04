Occasione mancata all’Olimpico, Pedro salva il risultato: Lazio 2-2 Parma

Dopo le vittorie di Roma, Fiorentina e Juventus, la Lazio era chiamata a ottenere i 3 punti per agganciare il quarto posto, anche a seguito del pareggio del Bologna in casa dell’Udinese. Il Parma, dal canto suo, arrivava all’Olimpico con l’obiettivo di racimolare punti in chiave salvezza. Dopo oltre 70 minuti di follia biancoceleste e due gol presi all’inizio dei due tempi, i biancocelesti hanno ripreso la gara in extremis, grazie a un Pedro stratosferico.

Primio Tempo

Pronti via e il Parma gela subito la Lazio: al 3’, Valeri trova spazio sulla sinistra e mette un cross perfetto per Ondrejka, che si inserisce alle spalle della difesa e trafigge Mandas con un rasoterra chirurgico all’angolino destro. Biancocelesti subito sotto.

La reazione laziale non si fa attendere, ma la squadra di Baroni fatica a trovare spazi. Al 12’ Mandas evita il peggio respingendo una conclusione potente dalla distanza di Sohm, a conferma di un avvio tutt’altro che semplice per i padroni di casa.

Poco prima della mezz’ora, Castellanos prova a scuotere la squadra: al 26’ raccoglie un pallone al limite e calcia forte verso la porta, ma Suzuki è attento e respinge in tuffo.

La Lazio insiste. Al 32’ Zaccagni tenta una difficile semi-rovesciata su cross dalla sinistra, ma il pallone vola altissimo sopra la traversa. Poco dopo, al 38’, Castellanos va in gol raccogliendo un pallone vagante in area, ma l’arbitro annulla per fuorigioco dopo il check del guardalinee.

Nel finale di tempo arriva l’occasione più clamorosa: al 45’+1′, Zaccagni, liberato da un cross preciso, colpisce di testa da pochi passi, ma la traversa gli nega il gol del pareggio.

Si va al riposo con il Parma avanti 1-0 e una Lazio ancora alla ricerca del guizzo giusto.

Secondo Tempo

Il secondo tempo si apre subito con una doccia fredda per la Lazio. Al 46′, Jacob Ondrejka trova ancora una volta il modo di far male: si inserisce in area e con un preciso destro batte Mandas, portando il Parma sullo 0-2.

La Lazio accusa il colpo e prova a reagire, ma la confusione regna. Al 54′ Pellegrino impegna ancora Mandas, che tiene in vita i suoi con una parata fondamentale. Gli animi si accendono: Castellanos si becca un giallo per un intervento duro.

Arrivano cambi su entrambi i fronti per cercare di dare nuova energia alla gara. Al 69′, doppia occasione Lazio: prima Isaksen si presenta a tu per tu con Suzuki che però si supera; poi tocca a Tchaouna divorarsi un gol fatto con un tiro centrale respinto ancora dal portiere giapponese.

Al 79′, finalmente la Lazio trova il gol. Pedro è il più lesto a ribadire in rete un pallone vagante, infilando all’incrocio il gol che riapre la partita (1-2). Pochi minuti dopo, l’ex Barça si ripete: Luca Pellegrini mette in area un cross perfetto e Pedro di testa fa 2-2.

Nel finale il Parma prova il tutto per tutto, ma senza successo. Al 97′, arriva il triplice fischio: finisce 2-2 una partita folle.

Pagelle

Mandas – 6,5

Marusic – 6

Gila – 6

Romagnoli – 6,5

Pellegrini – 6,5

Rovella – 5,5

Guendouzi – 6

Isaksen – 5,5

Dia – 5,5

Zaccagni – 5,5

Castellanos – 5,5

Subentrati

Pedro – 8

Tchaouna – 5,5

Noslin – 5,5

Vecino – 6

*Foto: prodilo X S.S. Lazio

© Riproduzione riservata