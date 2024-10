Occhiaie, finalmente puoi dirgli addio: rimedio naturale e a costo zero | Non devi comprare alcun prodotto

Se continui a svegliarti con le occhiaie ogni mattina, allora forse non hai mai provato questo metodo infallibile.

Si tratta di un trucchetto efficace ma economico, ecologico e del tutto fai da te che serve a eliminare quei fastidiosi aloni violacei che si formano sotto gli occhi.

Un viso fresco e riposato non è più un sogno irrealizzabile: ecco come puoi far sparire le occhiaie senza sottoporti a nessun trattamento di medicina estetica e senza alcun prodotto dispendioso.

Ti servono pochi minuti per mettere in pratica la migliore strategia anti occhiaie che agisce come la crema per il contorno occhi più costosa in assoluto, scopri come si fa.

Occhiaie, il rimedio efficace, economico e fai da te

A tutti capita, prima o poi, di svegliarsi al mattino con le occhiaie. Questo può succedere sia per via di una di un’eccessiva stanchezza, sia per una conformazione propria dell’occhio o dello strato della pelle che si trova immediatamente al di sotto della palpebra inferiore. Una cosa però accomuna tutti coloro che hanno le occhiaie ed è il tentativo di farle sparire in qualche maniera.

Esistono in commercio tanti prodotti cosmetici che promettono di combattere le occhiaie. In effetti possono aiutare ad attenuare gli aloni di colore violaceo o verdastro che si formano sotto sotto gli occhi ma si tratta quasi sempre di prodotti costosi. Lo stesso discorso vale per i trattamenti estetici proposti nei centri di bellezza o dagli specialisti di medicina estetica, che offrono sedute anti- occhiaie a costi da capogiro. Per fortuna però esiste anche qualche rimedio efficace, naturale, economico e fai da te. Scopri di che cosa si tratta.

Come far sparire gli aloni violacei senza spendere un capitale

Tra i più efficaci rimedi anti-occhiaie ne esiste uno di cui forse avrai già sentito parlare. Si tratta dell’ applicazione di cetriolo . Se infatti mettiamo in posa sugli occhi, per circa 20 minuti delle fettine di cetriolo fresco, queste svolgeranno un’azione decongestionante, che aiuterà a sgonfiare l’occhio e ad attenuare anche le occhiaie.

Un secondo rimedio molto efficace è quello di utilizzare degli impacchi di camomilla. In questo caso basta intingere un fazzoletto di cotone in un infuso di camomilla e lasciarlo sugli occhi per circa 15 minuto.

Infine un'alternativa altrettanto valida è fare degli impacchi con dei fazzoletti di cotone ghiacciati. Il freddo infatti, aiuta a riattivare la circolazione sanguigna e questo permette di migliorare l'aspetto e la texture della pelle che si trova sotto la palpebra inferiore degli occhi.