Odori molesti: il sindaco che fa la multa con l’olfattometro a chi cucina con troppe spezie

Garantire un’aria più pulita ai suoi concittadini. Questa l’intenzione del sindaco di Palma Campania, Nello Donnarumma. Questo provvedimento, l’ordinanza 105, è motivo di dibattito e polemica, prevede multe fino a 500 euro per chiunque emani “odori molesti” da attività commerciali, laboratori, cucine e abitazioni private.

Donnarumma ha commentato su Facebook sottolineando la necessità di tale provvedimento a seguito di numerose segnalazioni. Dice di voler tutelare la salute pubblica e la vivibilità urbana per prevenire quello che potrebbe diventare una vera emergenza.

Polemiche e dibattito

Le polemiche derivanti da tale ordinanza sono state immediate. Giuseppe Ferrante, l’assessore all’immigrazione, ha dichiarato che non esclude la possibilità di fornire alla polizia municipale dei misuratori olfattometrici. Tuttavia, ha sottolineato che molte sentenze della Cassazione hanno stabilito che i pubblici ufficiali possono intervenire anche in presenza di evidenze oggettive, senza la necessità di ricorrere a strumenti di misura.

Precedenti e reazioni

Non è la prima volta che il comune adotta misure di questo tipo. Nel 2014 un’ordinanza mirata ai cittadini del Bangladesh prevedeva multe per chi sputasse a terra. La reazione sui social media è stata immediata: molti si chiedono come verranno misurati gli odori molesti e se l’ordinanza non sia un ulteriore tentativo di discriminazione verso la comunità bengalese.

Il quadro legale italiano

In Italia, la questione dei c.d. ‘odori molesti’ torna periodicamente alla ribalta. La giurisprudenza fa riferimento all’articolo 844 del Codice Civile e al criterio della “normale tollerabilità” che non è mai definito in modo preciso, ma si adatta alle circostanze di volta in volta. Il caso di Palma Campania apre una nuova importante questione: fino a che punto può una amministrazione comunale intervenire per limitare ciò che alcuni cittadini definiscono ‘molestia’?

Un provocazione per un dibattito necessario

L’ordinanza del sindaco Nello Donnarumma non ha solamente a che fare con gli odori. Solleva problemi legali e sociali, la tensione tra diritto alla salute e rispetto delle culture altrui, tra normalità e diversità. In un momento storico in cui le società si stanno facendo sempre più multiculturali, si tratta di una questione che merita di essere discussa.

© Riproduzione riservata