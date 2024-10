Offerta di lavoro a Roma: apertura imminente, con un diploma ti prendono subito | Contratto full-time e stipendio da sogno

Non lasciarti scappare la possibilità di intraprendere una vera carriera nella capitale: è questa l’offerta di lavoro a Roma che aspettavi.

Finalmente sono in arrivo ottime notizie per chi sogna di lavorare nella città eterna. L’opportunità che stavi cercando da tanto tempo può diventare realtà: hanno già cominciato la ricerca di personale. Scopri subito quali sono le competenze richieste.

Verifica se sei in possesso di tutti i requisiti per presentare la tua candidatura oggi stesso e non farti sfuggire un’occasione d’oro.

I nuovi assunti avranno contratto a tempo determinato, che potrà essere tramutato indeterminato: ecco l’ultima offerta di lavoro a Roma.

Offerta di lavoro a Roma, l’opportunità professionale da non lasciarsi scappare

Tanti cittadini, italiani e non solo, da sempre sognano di poter lavorare nella capitale, magari nel cuore della città eterna e sono davvero molti coloro che, alla ricerca del loro primo impiego, o mossi dalla voglia di cambiare attività, stanno passando al setaccio tutte le offerte di lavoro a Roma.

Finalmente a breve, a quanto, pare per alcuni di loro arriverà il momento di vedere realizzato il sogno di una vita. Una grande realtà commerciale infatti, è alla ricerca di nuovi assunti per i punti vendita, che saranno aperti a partire da novembre 2024. La bella notizia è che non serve nemmeno aver conseguito al laurea. Scopri subito quali sono i requisiti richiesti e approfitta per presentare la tua candidatura prima che sia troppo tardi!

Si cercano nuove figure professionali in zona Laurentina

Ali Spa Agenzia per il Lavoro sta cercando, per conto di una grande catena di supermercati della capitale, che aprirà i suoi nuovi store il mese prossimo, tanti nuovi assunti. Nello specifico per il supermercato saranno necessari addetti cassa, addetti al reparto ortofrutta, addetti alla gastronomia, addetti alla pescheria, addetti al reparto pane, addetti alla macelleria, addetti sa.fo, banconisti e scaffalisti. Chi supererà le selezioni, avrà la possibilità di lavorare nella zona Laurentina e sarà inserito con un contratto di lavoro a tempo determinato a somministrazione, che potrà sia prorogato che trasformato, successivamente, in un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

I nuovi assunti lavoreranno su turni, con un orario full time dal lunedì alla domenica e con un giorno di riposo. La retribuzione sarà stabilita in base al CCNL di categoria. Ai candidati è richiesta pregressa esperienza professionale nel ruolo e e diploma di scuola superiore. Se desideri provare a cogliere questa occasione, candidati visitando il sito web https://careers.alilavoro.it/.