Offerta di lavoro a tempo indeterminato: ghiotta occasione per gli abitanti del Lazio | Fai domanda entro giovedì

L’offerta di lavoro che tanti cittadini del Lazio, alla ricerca di un’occupazione stabile, stavano cercando da tempo, finalmente, è arrivata.

I candidati che supereranno le selezioni verranno inseriti con un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Scopri quali sono le competenze richieste e come fare a inoltrare la domanda di partecipazione.

Approfitta dell’offerta di lavoro prima che sia troppo tardi e cogli questa grande opportunità di carriera, c’è tempo solo fino a giovedì.

Compila subito il modulo di iscrizione alle selezioni: potresti diventare uno dei nuovi assunti che lavoreranno in uno dei più bei comuni del Lazio.

Offerta di lavoro, l’occasione per trovare un impiego stabile nel Lazio

Sono in tanti i cittadini che sognano di lavorare nella regione Lazio, e che ambiscono a una posizione professionale in uno dei comuni della regione. Purtroppo però oggi trovare una buona offerta di lavoro non è così semplice. Per fortuna, nei giorni scorsi è saltata fuori una bella notizia, che potrebbe cambiare il destino professionale di tanti abitanti del Lazio che sono alla ricerca di un’occupazione. La ricerca di personale è stata indetta da un ente pubblico e prevede una selezione per titoli.

Si tratta di un impiego stabile che prevede, per tutti gli assunti, un contratto di inserimento a tempo indeterminato. Scopri di quale posizione si tratta, quali sono le skills richieste e smetti di fare scrolling dei siti web di recruitment. Non perdere tempo, questa offerta di lavoro scadrà a breve.

Bando di concorso al Comune di Colleferro

Il Comune di Colleferro ha pubblicato un bando di concorso per la posizione di Collaboratore ai Servizi Tecnici – ascritto all’Area degli Operatori Esperti del nuovo sistema di classificazione del CCNL Funzioni Locali. La selezione è finalizzata all’assunzione di 5 collaboratori ai servizi tecnici, che saranno inseriti come autisti di scuolabus. I nuovi assunti saranno inquadrati nell’area degli operatori esperti e, come abbiamo anticipato, potranno firmare sin da subito un contratto a tempo pieno indeterminato.

Per potersi candidare occorre essere in possesso di un attestato di qualifica professionale in materia tecnica, rilasciato da un istituto professionali statale o da un centro di formazione professionale, in seguito a percorsi di istruzione e formazione professionale. Inoltre, è indispensabile avere la patente di guida categoria B, D e una Carta di Qualificazione del Conducente, CQC, per il trasporto di persone. Per presentare la propria candidatura c’è di tempo solo fino a giovedì 31 ottobre e occorre accreditarsi con la propria identità digitale, dunque tramite la Carta d’identità elettronica CIE, la Carta Nazionale dei Servizi, CNS o attraverso lo Spid sul sito ufficiale del reclutamento della Pubblica Amministrazione InPa.