Offerta di lavoro nel Lazio: ‘Non serve alcuna esperienza’ | 1762€ al mese di stipendio, boom di candidature

Offerta di lavoro molto interessante nel Lazio per persone che non hanno alcuna esperienza. È già boom di candidature…

La situazione del mercato del lavoro è molto complessa, fatta di grandi problemi ma anche di piccole riprese.

Il problema attualmente sembra essere non solo la disoccupazione ma anche l’alto tasso di occupati in condizioni di povertà.

Attualmente la disoccupazione giovanile ha toccato un picco del 30% e c’è una grande difficoltà a inserirsi nel mondo del lavoro, soprattutto per i giovani neolaureati. Inoltre, sempre di più i contratti proposti sono precari e limita fortemente la stabilità dei lavoratori.

Un altro elemento di difficoltà è rappresentato dalla grande disparità territoriale tra il Nord e il Sud del paese che non riesce, dopo secoli dall’unità d’Italia, a sanare queste grandi differenze di occupazione.

Offerta di lavoro da non perdere nel Lazio

Le riforme degli ultimi anni, tese a rendere il mercato del lavoro più flessibile e stimolare in questo modo le assunzioni non ha avuto il risultato sperato. Abbiamo ottenuto solo una maggior precarietà e un peggioramento delle condizioni lavorative.

Adesso si cerca di fare qualcosa e dopo il Covid sembra che un lieve miglioramento si stia realizzando. Tuttavia, restano molto bassi gli stipendi. Eppure c’è un’offerta di lavoro per la quale non serve alcuna esperienza e che propone degli stipendi interessanti, circa di 1762€ al mese nel Lazio.

Mandate la candidatura: non serve esperienza

Nel Lazio sono disponibili dei posti di lavoro per addetti alla lettura dei contatori. Le candidature devono essere inviate entro il 31 luglio 2024 per la sede di Rieti e entro il 31 agosto 2024 per quella di Viterbo. I Centri per l’Impiego si occuperanno della selezione dei 3 addetti alla lettura dei contatori idrici a Rieti e 2 lettori di contatori a Viterbo. Per partecipare basta avere la licenza media, la patente di guida B, delle conoscenze informatiche di base e una propria vettura. I contratti offerti sono a tempo determinato: 5 mesi a Rieti e 12 mesi a Viterbo.

Le candidature devono essere inviate via e-mail con tanto di cv, compilazione modulo di autocandidatura e documento di identità. Secondo quanto riporta Glassdoor, un letturista di contatori guadagna circa 10 euro l’ora. Se pensiamo che queto lavora circa 40 ore a settimana, arriviamo a fine mese con uno stipendio di circa 1760€. Non serve nessuna esperienza per ottenere questo dato. Probabilmente si tratta di un guadagno lordo, non netto ma per il livello di esperienza è un ottimo punto di partenza. È possibile mandare una candidatura