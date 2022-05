Oggi 23 maggio Giornata della Legalità, le iniziative a Roma e nel Lazio

Oggi 23 maggio si celebra la Giornata della Legalità. La data è stata scelta in occasione della commemorazione della Strage di Capaci in cui persero la vita Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli agenti Rocco Dicillo, Vito Schifani, Antonio Montinaro.

Era il 23 maggio 1992, svincolo autostradale di Capaci, una esplosione potentissima devasta la Fiat su cui viaggia il giudice Giovanni Falcone e le due auto della scorta.

Giornata della Legalità: trent’anni dalla Strage di Capaci

Il magistrato e amico di Falcone, Paolo Borsellino, muore in un attentato a meno di due mesi dalla strage di Capaci.

Il 19 luglio 1992 un boato scuote Palermo. E’ il fragore di un’autobomba con 50 chili di tritolo che uccide, con il giudice del pool anti mafia, cinque uomini della scorta. Sono Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina.

L’ azione di Falcone e Borsellino è rappresentata dal maxiprocesso che mette in manette i più importanti boss di Cosa Nostra e si conclude, il 16 dicembre 1987, con la condanna per 360 dei 475 imputati.

La Giornata della Legalità venne istituita nel 2002 e nel 2022 cadono i trent’anni dalla strage di Capaci. Partecipano istituzioni, scuole, associazioni, centri culturali. Borsellino e Falcone sono ricordati in Italia e nel mondo come eroi della legalità, e della giustizia, della lotta dello Stato contro i tentacoli della Mafia.

Le iniziative a Roma e nel Lazio

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e il presidente dell’Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio, Gianpiero Cioffredi, presentano il sondaggio sulla conoscenza delle mafie a 30 anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio.

Il sondaggio, commissionato dalla Regione Lazio all’Istituto di ricerca ‘Quorum-Numeri per vincere’, è rivolto ai giovani del Lazio di 16-30 anni.

A Frascati Enea organizza una ‘dimostrazione sul campo’ del progetto Dexter. 14.30 (https://webtv.camera.it/)

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, interviene in audizione in Commissione Bilancio della Camera. 16.00 (Piazza del Campidoglio) – Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, porta il suo saluto ai vigili neoassunti della Polizia Locale di Roma Capitale. 18.00 (Parco Falcone e Borsellino, via Badia di Cava) – Il sindaco di Roma partecipa alla commemorazione della Strage di Capaci in occasione del trentesimo anniversario.

Anche la Rai offre una programmazione a tema per la Giornata della Legalità.