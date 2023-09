Oggi su Retequattro torna in prima serata ‘Dritto e Rovescio’

(Adnkronos) – Oggi, giovedì 7 settembre, torna 'Dritto e rovescio', il talk show in onda in prima serata su Retequattro. Nel primo appuntamento stagionale Paolo Del Debbio intervista il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini sui temi economici, politici e sociali con tutte le sfide che dovrà affrontare il governo. Nel corso della serata, un approfondimento sul carovita crescente che sta mettendo in difficoltà gli italiani al rientro dalle vacanze. Infine, un’intervista al generale Roberto Vannacci dopo le polemiche di queste settimane per il suo libro 'Il mondo al contrario'. Tra i tanti ospiti che accompagneranno Paolo Del Debbio: Maurizio Gasparri, Michele Gubitosa, Paola De Micheli, Isabella Tovaglieri, Davide Faraone e Diana De Marchi. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

