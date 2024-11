Ok il Black Friday, ma lo Stato stupisce tutti | Questo SCONTO è veramente imperdibile: fai scorte per Natale già da domani

Uno sconto imperdibile arriva direttamente dallo Stato. Si tratta di un’occasione da non lasciarla assolutamente sfuggire.

Siamo nel periodo dove gli sconti sono i veri protagonisti. E’ anche vero però, che molte occasioni imperdibili arrivano direttamente dallo Stato.

Non è la prima volta in realtà, che agevolazioni o bonus, arrivano inaspettatamente rallegrando le finanze di molti italiani.

In particolare, soprattutto per le famiglie in difficoltà, molti incentivi sono stati erogati per supportare l’aumento generale dei prezzi e principalmente l’incremento delle bollette.

Questa volta però, lo sconto che arriva, ha come oggetto qualcosa che non nessuno poteva immaginarsi. Soprattutto perché riguarda ciò che utilizziamo ogni giorno con grande frequenza. Scopriamo di cosa si tratta nei prossimi paragrafi.

Uno sconto imperdibile dallo Stato

L’emendamento alla Legge di Bilancio, recentemente presentato dalla Lega e prima firmato da Alberto Gusmeroli, rappresenta, ad oggi, tra i segnalati alla commissione bilancio. Ad essere promosso nell’emendamento sono i nuovi elettrodomestici dotati di prestazioni migliori, consumi più bassi, acquistabili con un bonus ad hoc promosso dallo Stato.

Nello specifico Gusmeroli ha affermato: “La Lega promuove al governo misure concrete per sostenere le famiglie, innescando al contempo meccanismi virtuosi con molteplici benefici per la nostra salute economica. In quest’ottica si inserisce la proposta per incentivare la sostituzione di grandi elettrodomestici obsoleti (frigo, lavatrice e lavastoviglie) con apparecchi a più elevata classe energetica, non inferiore alla B” .

In cosa consiste l’agevolazione prevista e il relativo importo

Come riporta, italiaoggi.it, se la misura dovesse essere confermata in manovra, andrà a coprire il 30% del costo degli elettrodomestici, nel limite massimo di 100 euro, elevato a 200 euro per famiglie con ISEE inferiore ai 25 mila euro annui. La copertura del bonus include anche i costi di trasporto e montaggio degli elettrodomestici, a patto che questi siano stati pagati con modalità di pagamento tracciabili. Circa la detrazione, sarà applicata in dichiarazione dei redditi, inserendo i dati relativi all’acquisto e i documenti giustificativi. Pertanto tutte le fatture o le ricevute dei pagamenti dovranno essere inserite. Le modalità di saldo, come per gli altri bonus già attivi, devono essere tracciabili usando ad esempio bonifici, carte di credito o di debito.

Con questo emendamento, l‘obiettivo sarà quello di “svecchiare il parco grandi elettrodomestici italiani, in gran parte vetusto, così che ci sia un incremento dell’efficienza e di conseguenza un risparmio per le famiglie sul costo della bolletta”, come riferisce la Lega. Allo stesso tempo ci sarà un risparmio in bolletta. Per quanto riguarda i dettagli dell’agevolazione, potrà essere utilizzata sui grandi elettrodomestici come specifica l’Agenzia delle Entrate. In particolare, comprenderà: frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. Inoltre gli acquisti di alcuni di questi apparecchi devono essere comunicati all’ENEA.