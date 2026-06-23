Oli usati, l’Italia fa record: raccolta al 100% e rigenerazione oltre il 98%

Oli minerali usati, raccolta piena e rigenerazione oltre il 98%: il 2025 conferma il primato italiano nell’economia circolare. A Roma il CONOU ha presentato numeri che segnano una distanza netta dalla media europea e raccontano una filiera capace di tenere anche in un anno difficile per il riciclo.

Oli minerali usati, i numeri che rafforzano il primato italiano

Il dato centrale è quello della raccolta: 194,5 mila tonnellate di olio usato recuperate nel 2025, pari a oltre il 51% dell’immesso al consumo soggetto a contributo. Una percentuale che coincide, di fatto, con il massimo raccoglibile, perché una parte degli oli lubrificanti viene consumata durante l’utilizzo e non può rientrare nel circuito del recupero. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il secondo elemento riguarda la rigenerazione. Oltre il 98% dell’olio raccolto è stato avviato a trasformazione in nuove basi lubrificanti, cioè in materia prima riutilizzabile per produrre nuovi lubrificanti. È qui che il modello italiano mostra la sua forza industriale: il rifiuto pericoloso non viene solo intercettato, ma rientra nel ciclo produttivo con un livello di efficienza molto alto.

Il confronto europeo rende ancora più evidente la portata del risultato. La media Ue della raccolta si ferma all’82%, quella della rigenerazione al 61%. L’Italia, con il sistema CONOU, mantiene una distanza ampia, sia sul piano ambientale sia su quello produttivo. Non si tratta soltanto di un buon risultato statistico: significa meno spreco, meno dipendenza da materie prime importate, più capacità di valorizzare un materiale che, senza gestione corretta, può provocare danni pesanti all’ambiente.

Raccolta e rigenerazione, perché il 2025 è stato un anno difficile per la filiera

Il record arriva in una fase delicata. Nel 2025 il settore del riciclo ha dovuto fare i conti con la debolezza dei mercati e con il calo del valore delle basi lubrificanti, una condizione che ha ridotto i margini e aumentato la pressione economica sulle imprese della filiera. Il risultato del CONOU assume quindi un significato ulteriore: il sistema ha continuato a funzionare anche quando il contesto industriale non aiutava. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La raccolta degli oli minerali usati richiede una rete capillare, mezzi adeguati, impianti specializzati e procedure rigorose. Non basta intercettare il materiale: serve selezionarlo, conferirlo, controllarlo e avviarlo alla rigenerazione quando le condizioni tecniche lo consentono. Nel 2025 questa macchina ha coinvolto 58 concessionari, 2 imprese di rigenerazione, 3 impianti e 688 automezzi, con oltre 23 milioni di chilometri percorsi per raccogliere e conferire l’olio usato.

La filiera dà lavoro a più di 1.980 addetti distribuiti sul territorio nazionale. È un dato che mostra come l’economia circolare non sia solo una formula ambientale, ma anche una struttura produttiva fatta di competenze, logistica, manutenzione, analisi, sicurezza e tecnologia. Ogni passaggio incide sulla qualità finale del recupero.

Rapporto di sostenibilità 2025, più tracciabilità e prima validazione LCA

Il Rapporto di sostenibilità 2025 introduce anche un salto sul piano della misurazione. Il documento è stato redatto con standard GRI e sottoposto a verifiche indipendenti. Per la prima volta è accompagnato dalla validazione dell’analisi LCA da parte del RINA, un riconoscimento che rafforza la lettura ambientale dell’intero ciclo di gestione.

L’analisi LCA misura gli impatti lungo il ciclo di vita e permette di valutare con maggiore precisione i benefici della rigenerazione rispetto a un percorso lineare. I risultati indicano una riduzione del 41% delle emissioni climalteranti rispetto al ciclo tradizionale. Ancora più marcato il risparmio di risorse: meno 83% di combustibili fossili e meno 77% di acqua.

I dati toccano anche gli effetti sulla salute umana. L’impatto cancerogeno si riduce del 33%, quello non cancerogeno dell’84%. Il Rapporto evidenzia inoltre una riduzione dell’80% su oltre 7 unità di incidenza di malattie. Numeri tecnici, ma decisivi per capire il valore della rigenerazione: gestire bene gli oli usati significa ridurre inquinamento, consumo di risorse e conseguenze sanitarie collegate ai processi produttivi più impattanti. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Nuovo Contratto di Filiera e dialogo europeo con Spagna e Grecia

Il 2025 segna anche l’avvio del nuovo Contratto di Filiera 2025-2027, costruito sulla qualità. È un passaggio importante perché sposta l’attenzione non solo sulla quantità raccolta, già arrivata a livelli molto alti, ma sulla capacità di recuperare anche le frazioni più complesse, migliorando il rendimento ambientale e industriale del sistema.

Il CONOU ha inoltre aperto un dialogo strutturato con altri consorzi europei, in particolare con le filiere di Spagna e Grecia. L’obiettivo è condividere buone pratiche, rafforzare le competenze comuni e presentarsi con una posizione più solida nel confronto europeo. L’Italia parte da risultati superiori alla media, ma il tema ora riguarda anche l’evoluzione delle regole, la qualità del trattamento e la competitività delle filiere nazionali.

Nel quadro complessivo, il sistema italiano conferma una funzione strategica. Le basi rigenerate coprono circa un terzo del fabbisogno di lubrificanti nel Paese, riducendo la necessità di importazioni e valorizzando una risorsa già disponibile. È un vantaggio ambientale, ma anche economico: meno spreco, più autonomia industriale, maggiore stabilità in un mercato esposto a oscillazioni internazionali.

Il presidente del CONOU, Riccardo Piunti, ha legato i risultati del 2025 alla capacità del sistema di resistere nelle fasi più difficili, mantenendo continuità operativa e benefici ambientali. Il messaggio è chiaro: la sostenibilità regge quando diventa organizzazione, impresa, controllo della qualità e responsabilità lungo tutta la catena.

Il primato sugli oli minerali usati non nasce da un singolo dato, ma dalla combinazione di raccolta capillare, rigenerazione spinta, tracciabilità, lavoro specializzato e capacità di misurare gli impatti. Per questo il 2025 non è soltanto un anno da record. È la conferma che l’economia circolare può produrre risultati concreti quando filiera industriale, regole e competenze si muovono nella stessa direzione.