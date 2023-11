Olimpiadi invernali, Cio: Francia e Usa candidati preferiti per giochi 2030 e 2034

(Adnkronos) – Il Comitato Olimpico Internazionale (Cio) conferma che le Alpi francesi e Salt Lake City negli Stati Uniti sono le sedi preferite rispettivamente per le Olimpiadi invernali del 2030 e del 2034. Il Comitato ora inizierà un dialogo di merito con i due Paesi candidati ad ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. "Il Cio avvierà ora discussioni più dettagliate con i Paesi ospitanti preferiti, guidati dai rispettivi Comitati Olimpici Nazionali, con l'obiettivo di assegnare entrambe le edizioni alla 142a sessione del Cio a luglio a Parigi", ha detto l'organismo olimpico dopo una riunione del comitato esecutivo. Inoltre, il comitato esecutivo del Cio ha deciso di concedere uno status speciale al progetto non specifico di un'edizione Svizzera 203x, invitandolo al "dialogo privilegiato" per i Giochi Olimpici del 2038. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata