Olimpico in festa, Isaksen e Zac onorano Paparelli: Lazio 2-0 Cagliari

Dopo il pari deludente di Pisa, la Lazio ospitava il Cagliari davanti a un Olimpico con 35.000 spettatori pronti a sostenere l'undici di Sarri. Con la consolazione di tre partite consecutive a reti inviolate, i capitolini hanno dovuto fare i conti con un attacco sterile nelle ultime uscite, complici le assenze di Castellanos e Cancellieri. Il Cagliari invece, che non vedeva i tre punti da settembre, è arrivato a Roma per ottenere almeno un punto utile in chiave salvezza.

Primo Tempo

All’Olimpico di Roma, la Lazio di Maurizio Sarri domina la scena, proprio come la coreografia in memoria di Paparelli, ma non riesce a superare un formidabile Elia Caprile. Il Cagliari di Fabio Pisacane soffre, si difende con ordine e va al riposo sullo 0-0 dopo quarantacinque minuti di grande sofferenza. Il primo squillo arriva dai padroni di casa: Mattia Zaccagni, in gran forma, semina il panico sulla sinistra e sfiora il palo con un diagonale velenoso. La Lazio spinge, costruisce e arriva più volte al tiro con Toma Basic e Adam Marusic, ma il muro sardo regge. Proprio Caprile diventa protagonista assoluto al 31’, quando vola a deviare in corner un destro potentissimo di Marusic destinato al sette. È la parata che salva il Cagliari e gela i tifosi biancocelesti.

La squadra di Sarri continua a martellare, muovendo palla con precisione e cercando gli inserimenti centrali di Guendouzi e Cataldi, ma i rossoblù si chiudono con ordine, affidandosi alla fisicità di Folorunsho e Adopo per spezzare il ritmo laziale. Nel finale di tempo un altro squillo di Zaccagni, che da posizione defilata cerca il gol ma trova ancora un Caprile in versione saracinesca. Il Cagliari prova timidamente ad affacciarsi in avanti con Sebastiano Esposito e Gennaro Borrelli, ma senza impensierire Provedel. Dopo un minuto di recupero concesso dal direttore di gara Juan Luca Sacchi, l’arbitro manda tutti negli spogliatoi.

All’intervallo il risultato resta fermo sullo 0-0, ma la Lazio ha dato segnali netti: domina il possesso, crea e spreca, mentre il Cagliari ringrazia il suo portiere e prova a resistere.

Secondo Tempo

L’Olimpico si accende solo nella ripresa, dopo un primo tempo in cui la Lazio aveva dominato senza però trovare la via del gol. Serve la scossa di Maurizio Sarri negli spogliatoi per trasformare la pressione in concretezza, e quando il gioco riprende i biancocelesti cambiano marcia. Il primo a rendersi pericoloso è Gianluca Gaetano del Cagliari, che al 52’ scarica un rasoterra velenoso verso Ivan Provedel, bravo a tenere la posizione. È però solo un lampo nel buio, perché da quel momento la partita diventa un monologo laziale. Toma Basic lascia spazio a Matias Vecino, mentre Gustav Isaksen si accende sull’esterno, cominciando a saltare uomini e creare superiorità.

Il vantaggio arriva pochi minuti dopo: Matteo Guendouzi pesca Isaksen con un filtrante perfetto, e il danese esplode un destro potente sul primo palo, lasciando di sasso Elia Caprile. Lo stadio esplode di gioia, e l’abbraccio della squadra sotto la curva racconta meglio di mille parole il sollievo per un gol che vale più di un semplice vantaggio. Il Cagliari di Fabio Pisacane prova a reagire con i cambi: entrano Zito Luvumbo, Semih Kilicsoy e Mattia Felici, ma l’inerzia resta saldamente nelle mani della Lazio. Sarri ridisegna la squadra con Luca Pellegrini per Manuel Lazzari e poi concede applausi a Isaksen e Boulaye Dia, sostituiti da Pedro e Tijjani Noslin.

Nel recupero arriva l’ultimo sigillo, quello della sicurezza e della qualità. È l’91’ quando una respinta corta della difesa sarda finisce sui piedi di Mattia Zaccagni, che non ci pensa due volte e scarica un destro violentissimo all’incrocio dei pali. Il pallone si infila alle spalle di Caprile, facendo esplodere di nuovo l’Olimpico. Il triplice fischio di Juan Luca Sacchi arriva dopo quattro minuti di recupero e sancisce la fine di una partita dominata dai biancocelesti. La Lazio ritrova fiducia, ritmo e concretezza; il Cagliari, pur generoso, paga la differenza tecnica e la serata di grazia degli uomini di Sarri, trascinati dalle invenzioni di Isaksen e Zaccagni.

Pagelle

Provedel – 6

Lazzari – 6

Gila – 6

Romagnoli – 6

Marusic – 6

Guendouzi – 6,5

Cataldi – 5,5

Basic – 6

Isaksen – 7

Dia – 5,5

Zaccagni – 7