Olio di oliva, ancora che lo usi in tavola? I veri benefici li trovi solo qui | Prendi nota e usalo subito, ti sistemi a vita

L’olio di oliva oltre ad essere un eccezionale condimento, nasconde dei benefici importanti che non tutti conoscono. Scopri subito quali sono.

Quando parliamo di eccellenze italiane in campo culinario, l’olio di oliva è sicuramente una di queste. La sua qualità spicca ed è riconosciuta ormai in tutto il mondo.

Il suo utilizzo principale è quello di condire a crudo piatti come bruschette, pasta, insalate oppure per la realizzazione di dolci.

Questo prodotto riesce ad incarnare alla perfezione la tradizione della cucina del nostro Paese offrendo e promuovendo uno stile di vita sano, e riuscendo ad esaltare allo stesso tempo i sapori sia di piatti semplici che complessi.

L’olio di oliva inoltre è ricco di antiossidanti e grassi sani che riducono il rischio di malattie cardiache e combattono l’infiammazione. I suoi benefici sono davvero tanti, molti dei quali non sempre sono conosciuti. Tra questi, troviamo alcuni che possono essere una vera e propria svolta per la nostra routine.

Olio d’Oliva, un tesoro non solo per la cucina

Capita spesso, che per ottenere una pelle luminosa e giovane, si ricorrere alle tantissime creme in commercio alcune anche molto costose. Ma non solo. In molti si sottopongono a vari trattamenti estetici per riuscire a raggiungere tale scopo. Eppure, ciò che non tutti sanno è che spesso un alleato prezioso per tutti è proprio dentro le nostre case: l’olio di oliva. L’amato condimento può essere utilizzato come un prezioso elisir di bellezza per la pelle. Inoltre, il suo costo accessibile lo rende alla portata di tutti. Basta solo un semplice cucchiaio.

Le sue proprietà cosmetiche sono davvero eccezionali infatti è ricco di vitamine E e K, nonché di acidi grassi essenziali, in grado di idratare in profondità la pelle, contrastare l’invecchiamento cutaneo, ridurre l’infiammazione e promuovere la rigenerazione cellulare.

I benefici dell’Olio d’oliva

Come riporta tuadietapersonalizzata.it, tra i vantaggi dell’olio di oliva sulla pelle, troviamo la sua leggera consistenza che riesce a penetrare in profondità nei tessuti cutanei senza lasciare residue. I risultati sono visibili già dopo pochi giorni, facendo apparire la pelle più tonica, idratata e luminosa, con una riduzione visibile delle rughe e delle imperfezioni.

Tuttavia, è importante seguire alcune raccomandazioni. In primo luogo è bene scegliere un olio di oliva di alta qualità, possibilmente extravergine e biologico. Inoltre, è consigliabile eseguire una piccola patch test su una piccola zona della pelle prima di utilizzare l’olio su tutto il viso, in particolare per coloro che hanno la pelle sensibile o soggetta a allergie. È importante anche non esagerare con la quantità di olio applicato perché basterà soltanto un cucchiaio al giorno per ottenere risultati visibili senza appesantire la pelle o causare eccessiva untuosità. Infine, sarebbe meglio utilizzare l’olio di oliva di sera, prima di andare a dormire così da lasciarlo agire tutta la notte.