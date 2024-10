Olio Eurospin, altro che sottomarca | Ti sei mai chiesto chi lo produce? Resterai a bocca aperta

Se usi l’olio extravergine dell’Eurospin, allora ti conviene sapere chi lo produce. Chissà se d’ora in poi smetterai di acquistarlo.

Sono in tanti a comprarlo ma non tutti sanno chi lo produce: ecco chi c’è dietro a uno dei prodotti più acquistati.

In tutti i punti vendita di generi alimentari ci sono prodotti di grandi marchi e referenze che invece portano il brand del discount o del supermercato stesso. Spesso ci si chiede se siano di qualità e, soprattutto chi sia a occuparsi davvero della produzione di un alimento, un detersivo o altro che non può di certo venire direttamente dal supermercato stesso.

Questa domanda è ancor più comprensibile e ancor più frequente se si tratta di alimenti, prodotti che ogni giorno finiscono, dagli scaffali dei punti vendita, sulle nostre tavole.

Da dove arriva l’olio Eurospin? Se ti sei fatto, almeno una volta, una domanda simile, è arrivata l’ora di soddisfare al tua curiosità.

Olio Eurospin, da dove arriva e chi lo produce

La catena di supermercato nata in Veneto è diventata un punto di riferimento della grande distribuzione organizzata. Oggi ci sono store Eurospin in tutto il Bel Paese e anche in Slovenia, Croazia e Malta. Il successo di Eurospin è quello di offrire prodotti convenienti del proprio brand e anche referenze di marchi noti, a prezzi concorrenziali. Sugli scaffali dei supermercati Eurospin si trovano referenze che costano meno rispetto ai corrispettivi “famosi”. I prodotti a marchio Eurospin però sono visti, da alcuni, con scetticismo. Questo è dovuto, in gran parte, al fatto che la maggior parte di coloro che si occupano della spesa sono persone, loro malgrado, bombardate dalle pubblicità, sia online che offline.

Se un alimento ha una marca famosa sarà buono, se invece ha una sottomarca sarà scadente. Per anni è stata questa la convinzione che ha spinto i consumatori a mettere nel carrello solo prodotti di marchi celebri. ma è davvero così? Chi produce il cibo che hanno il marchio del discount e in particolare, da dove arriva l’olio Eurospin? Cerchiamo di fare chiarezza.

Chi c’è dietro al prodotto più acquistato della nota catena di supermercati

Si tratta di uno dei prodotti più venduti e il motivo è che in effetti l’olio Eurospin è di buona qualità. A produrlo è Castel del Condimenti. Si tratta infatti dell’olio extravergine di oliva Frantoio La Rocca.

A quanto pare, è un olio prodotto da olive coltivate in Europa e secondo le recensioni dei consumatori presenta caratteristiche organolettiche sopra la media. Anche l’olio Amo essere biologico Podere del Conte 100% Italiano Biologico, venduto all’Eurospin è stato più volte menzionato nella classifica di Altroconsumo come uno dei migliori oli extravergine di oliva della grande distribuzione.