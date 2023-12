Oliviero Toscani: “Schlein è donna vera, con Landini farebbe sinistra intelligente”

(Adnkronos) – ''La Schlein non è stata ancora capita perché è troppo intelligente per la media degli italiani. In Italia funzionano i tromboni. La Schlein è molto sottovalutata perché essendo troppo intelligente è difficile da gestire. Troppo fine, troppo civile, non dice parolacce, è educata''. Così all'Adnkronos Oliviero Toscani commentando quanto emerso da un sondaggio Emg/Adnkronos, realizzato tra il 28 e il 30 novembre: per il 48% degli elettori di centrosinistra Maurizio Landini potrebbe essere il possibile leader del partito. In particolare risponde sì a Landini leader il 42% degli elettori Pd e il 30% di quelli 5 Stelle. Risponde no il 23% degli elettori dem e il 44% di quelli M5S. Mentre alla domanda 'Tra Landini, Conte e Schlein chi vorrebbe come leader della sinistra?', il 32% sceglie Landini, il 30% Giuseppe Conte e il 20% Elly Schlein. "Se fossi una donna – sottolinea il fotografo – sarei fiera di avere una rappresentante così, una donna vera. Landini è un bravissimo sindacalista e secondo me potrebbe partecipare con la Schlein a formare una sinistra intelligente''. E su Giuseppe Conte conclude: ''È uno di cui non ci si può fidare''. (di Alisa Toaff) —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata