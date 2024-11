Oltre 150 film in carriera: tragedia nel lutto italiano | Era un’icona del grande schermo

L’Italia deve dire addio a un’altra delle sue stelle. Spazio a un lutto profondo nel mondo del cinema e della televisione. Oltre 150 film in carriera…

Quando scompare un personaggio del mondo dello spettacolo, il lutto non è mai individuale di amici e familiari, ma sempre collettivo. Questo perché ci sono persone che hanno e hanno avuto il potere con la loro arte o la loro presenza di avere un significato più o meno profondo nella vita delle altre persone.

Tutti gli artisti che abbiamo seguito, apprezzato, amato sono riusciti a lasciare in noi qualcosa. Quando ci lasciano, il lutto è anche nostro perché hanno avuto in noi e per noi un’importanza che trascende e rompe la quarta parete.

Attori, registi e artisti che ci hanno lasciato negli ultimi anni sono stati parecchi e tutti loro hanno lasciato anche a noi un’importante eredità ovvero la loro arte. Questa non potrà mai in alcun modo essere distrutta e continuerà a parlare e a significare per molte persone qualcosa.

Le opere artistiche sono la cosa più vicina all’eternità che possiamo sperimentare su questa terra e sono gesti di amore profondi che l’artista ci dedica. Adesso scompare un altra importante figura del nostro cinema con più di 150 film in carriera.

Addio all’amatissimo attore di film western

Il cinema e lo spettacolo italiano perdono e piangono la dipartita del bravissimo. Questo è stato uno degli stuntman e attori più famosi del cinema italiano degli spaghetti western. Quest’uomo si è spento a 89 anni ad Anzio, la città dov’è nato nel lontano 1935.

L’attore è noto al pubblico soprattutto per i suoi ruoli da villan nei film con Bud Spencer. L’attore Cianfriglia ha recitato in oltre 17 film con il celebre attore. Inoltre, è apparso spesso nelle scene di rissa, tipiche di quei film, insieme al duo formato da Spencer e Terence Hill.

Il suo contributo al mondo del cinema e dell’arte

La sua esperienza, nonché la sua abilità nel recitare nelle scene d’azione, gli ha consentito di diventato un volto noto nel cinema d’azione italiano. Infatti, Cianfriglia ha recitato in film ampliamente popolari, dando un contributo decisivo al mondo evocato in quelle pellicole.

Oltre però alle pellicole con Bud Spencer, Cianfriglia è stato la controfigura di Steve Reeves. Questo in passato fu uno dei più celebri interpreti di Ercole e di quel tipo di cinema. La sua carriera è stata veramente prolifera e piena di film eccezionali. Ha infatti recitato in oltre 173 film, in paesi come l’ Italia, la Francia e gli Stati Uniti.