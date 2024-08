Oltre 200mila euro all’anno per scattare alcune foto | Il lavoro dei sogni esiste davvero: non serve esperienza, può farlo chiunque

Se ami scattare fotografie, questo è il lavoro per te: diventerai ricco

Sono migliaia di migliaia gli italiani che non sono soddisfatti del loro lavoro. A causa delle fatiche economiche alle quali siamo tutti sottoposti da diversi anni, infatti, gli stipendi sono ridotti ma, dall’altro lato, il costo della vita è sempre più alto e questo crea una fatica non indifferente.

Per questo motivo, tanti cittadini sono alla disperata ricerca di un posto di lavoro più soddisfacente, sia dal punto di vista strettamente personale che sul piano economico, così essenziale oggi come oggi per potersi concedere una vita serena ed appagata.

Oggi vi suggeriamo un lavoro davvero innovativo che si basa su una delle attività preferite dalla maggior parte degli italiani, la fotografia. Si arrivano a guadagnare tantissimi soldi ed è davvero una rivoluzione: ecco di che cosa si tratta.

Un lavoro innovativo: fino a oltre 200mila euro all’anno

A parlare di questo lavoro innovativo è stata Jade, una studentessa universitaria che ha riscoperto un talento speciale per la fotografia che le ha fruttato uno stipendio davvero da sogno. Il suo successo ha fatto scalpore su TikTok dove, con l’account @captured.by.jade, condivide i propri scatti, i propri consigli e anche le proprie esperienze professionali. La ragazza, infatti, ha rivelato che chiunque può monetizzare con le immagini nell’archivio della scheda della fotocamera dello smartphone e che quindi non è necessario possedere una macchina fotografica costosa. Le aziende, infatti, sono sempre alla ricerca di contenuti visivi originali ed autentici, che poi verranno usati a scopo marketing: in questo senso, preziosissime sono proprio le fotografie scattate con il cellulare, che riprendono la vita di tutti i giorni e rifuggono pose e contorni non realistici.

Di fatto, ciò che Jade usa è Shutterstock e Adobe Stock: qui carica le fotografie che scatta con il suo cellulare e, una volta caricate sulla piattaforma, ogni volta che qualcuno le scarica a lei viene inoltrata una somma di denaro che, foto dopo foto, porta ad arricchirsi non poco. Leggo ha riportato infatti la notizia del sito spagnolo La Vanguardia, in cui si parla del guadagno della ragazza che sarebbe addirittura di 20mila euro mensili e oltre.

Il segreto di Jade

Jade, però, per ogni fotografia che carica su queste piattaforme impiega circa 20 minuti ad effettuare dei piccoli ritocchi, così da taggare le foto in modo efficace in base ad alcune parole chiave: quando gli utenti effettuano una ricerca, infatti, il motore propone loro della immagini anche in base a queste caratteristiche, che vanno curate se si vuole guadagnare.

Una delle fotografie sue di più successo è una veduta panoramica di Monterrey, in California, scaricata più di 4mila volte e quindi che le ha fruttato più di 26mila euro negli ultimi due anni.