Oltre 3000€ di risparmio: ecco dove andare a fare la spesa | A fine anno vacanze da ricchi

In periodi di grave crisi economica come questo la spesa diventa un’occasione per risparmiare il più possibile. Ecco la soluzione ideale

La crisi economica che sta avviluppando l’Europa, soprattutto quella occidentale, fa sentire i suoi effetti nefasti sui bilanci delle famiglie. Del resto i due conflitti più pesanti in corso non sembrano vicini a una conclusione, di conseguenza i costi di energia e materie prime continuano a crescere.

Uno scenario fosco, che genera ansia, preoccupazione per il futuro e una diffusa instabilità: tutti fattori che inevitabilmente si ripercuotono sul benessere dei cittadini. I quali per sbarcare il lunario e arrivare ad ogni fine mese senza l’acqua alla gola sono costretti a ricorrere agli stratagemmi più disparati.

‘Risparmiare’ è diventato il verbo più in voga tra le famiglie e l’obiettivo prioritario da raggiungere con ogni mezzo. E quando, se non nel momento in cui si va a fare la spesa al supermercato, si presenta un’occasione più propizia per fare un po’ di economia?

Per questo motivo tutte le principali associazioni dei consumatori hanno stilato classifiche e graduatorie dei marchi della grande distribuzione che garantiscono ai consumatori le maggiori possibilità di risparmio. Indicazioni molto preziose e da tenere in grande considerazione.

3000 euro di risparmio, c’è un elenco che parla chiaro: il risparmio è assicurato

In base ai risultati di un’indagine approfondita condotta da una di queste associazioni, “Altroconsumo“, gli utenti più avveduti e attenti possono risparmiare fino alla considerevole cifra di 3400 euro l’anno. Altroconsumo ha poi chiarito come certi parametri differiscano in base alle regioni di appartenenza.

Le varie catene di supermercati sono quasi tutte di qualità e rispondono in pieno ai criteri di efficienza e affidabilità previsti dalle più importanti norme igienico-sanitarie. A marcare la differenza tra loro sono soprattutto i prezzi dei prodotti in vendita.

3000 euro di risparmio, la spesa va fatta solo lì: i numeri non mentono

Per questo motivo Altroconsumo ha stilato questa preziosa classifica degli store più convenienti. Per ciò che riguarda gli ipermercati in cima a questa speciale classifica si trovano Famila Superstore, Bennet e Carrefour. Trai discount dominano la scena In’s e Lidl.

L’inchiesta chiude con un consiglio ben preciso rivolto ai consumatori che se vogliono risparmiare il più possibile, mantenendo la qualità dei prodotti acquistati, dovrebbero dividere la spesa in due tipi di catene, discount e super.