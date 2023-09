Olympique Marsiglia, Gattuso il nuovo allenatore

(Adnkronos) – L'Olympique Marsiglia ha annunciato "la nomina di Gennaro Gattuso ad allenatore della prima squadra". "Sono molto felice e orgoglioso di poter allenare l'Olympique Marsiglia. Un club e uno stadio, l'Orange Vélodrome, in cui ho avuto l'opportunità di evolvermi come giocatore, famoso in tutta Europa per la passione e il fervore che ne sprigiona. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare con il mio nuovo gruppo e di affrontare le prossime sfide che mi attendono", ha detto il neo allenatore dopo l'annuncio. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

