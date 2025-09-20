Omicidio a Latina, fermata una donna dopo indagini lampo della Squadra Mobile

La città di Latina è stata scossa il 18 settembre da un omicidio avvenuto in un appartamento di via Muzio Scevola. La vittima è una donna di 63 anni, affetta da una grave patologia invalidante.

Latina, donna trovata morta in via Muzio Scevola

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Latina, affiancati dagli specialisti della Polizia Scientifica e dal pubblico ministero di turno, la dottoressa Martina Taglione, che ha seguito personalmente il sopralluogo.

Il lavoro investigativo è partito immediatamente. In meno di 24 ore, grazie a una serie di riscontri tecnici e testimonianze, gli inquirenti hanno acquisito gravi indizi nei confronti di una donna che in passato aveva lavorato, seppur per un periodo limitato, come badante della vittima.

Sopralluogo nell’abitazione della vittima

Il sopralluogo degli investigatori ha permesso di raccogliere elementi importanti, successivamente confrontati con le dichiarazioni dei testimoni. La ricostruzione si è basata sia su rilievi scientifici sia su attività tradizionali di polizia, come l’ascolto di persone vicine alla vittima e di chi aveva avuto contatti diretti con lei negli ultimi giorni.

Proprio attraverso queste testimonianze è emerso il profilo della donna poi sottoposta a fermo. Le indagini si sono concentrate su di lei perché risultava avere avuto accesso all'abitazione e un legame, seppur breve, con la signora deceduta.

La posizione della sospettata

La donna è stata convocata per essere sentita dagli investigatori. Presentava una vistosa fasciatura a un dito della mano, che ha dichiarato di essersi procurata durante un lavoro di pulizie in un negozio il giorno precedente.

Durante l’interrogatorio, tuttavia, le sue dichiarazioni sono apparse discordanti rispetto a quelle raccolte da altri testimoni. Alcuni dettagli forniti sono stati ritenuti non coerenti con i riscontri oggettivi già acquisiti nel corso delle indagini. Questi elementi hanno rafforzato il quadro indiziario a suo carico.

Alla luce delle incongruenze emerse, l’Autorità Giudiziaria, valutati gli atti e le risultanze investigative, ha disposto nei suoi confronti un provvedimento restrittivo.

Il movente

Secondo quanto riferito dalla Questura, gli investigatori stanno ancora lavorando per chiarire il movente del delitto, che al momento non è stato definito con precisione. Gli accertamenti proseguono sia sul piano tecnico-scientifico sia attraverso l’analisi dei rapporti personali e familiari della vittima.

L’attività investigativa, coordinata costantemente dalla Procura della Repubblica di Latina, mira a ricostruire con completezza le dinamiche che hanno portato all’omicidio e il ruolo effettivo della donna fermata.

Va sottolineato che il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari. Come previsto dall’articolo 27 della Costituzione, la persona sottoposta a indagini deve essere considerata innocente fino a sentenza definitiva.

Rapidità dell’indagine

Il lavoro congiunto della Squadra Mobile, della Polizia Scientifica e della Procura ha portato in tempi molto rapidi a delineare un quadro indiziario consistente. In meno di un giorno è stato possibile ricostruire i passaggi fondamentali e restringere il cerchio intorno a una figura che conosceva la vittima e che aveva avuto modo di frequentarne l’abitazione.

Il caso resta aperto e gli inquirenti proseguono le attività per definire ogni aspetto della vicenda, compreso il contesto in cui sarebbe maturato l’omicidio.