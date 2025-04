Omicidio cinesi a Roma: clan, droga e digital wallets

L’ambiente caldo e affollato della Chinatown di Prato non è nuovo a frizioni al limite della legalità. Negli ultimi dieci giorni, sette persone hanno subito ferite nell’area, innescando un’escalation di eventi che arriva fino a Roma, dove un drammatico duplice omicidio ha scioccato la capitale.

La “guerra delle grucce” e le sue diramazioni

Questo termine pittoresco, la “guerra delle grucce”, non rappresenta solo una schermaglia per il controllo del trasporto merci dall’Estremo Oriente all’Europa, ma svela altresì un mondo oscuro di traffici illeciti e violenza. Al centro dell’attenzione ci sono Zhang Dayong e la sua compagna Gong Xiaoqing. Arrivati a Roma nel 2022, i due non solo erano coinvolti nel recupero crediti per il presunto boss di Prato Zhang Naizhong, ma erano anche figure chiave in intrighi più complessi e pericolosi.

“Asheng”: una vita tra affari e criminalità

Conosciuto come “Asheng”, Dayong era un uomo dai molteplici talenti ma dalla vita problematica e violenta. Nonostante le attività imprenditoriali a Roma, il suo passato turbolento e la reputazione di uomo senza scrupoli lo mettevano in costante pericolo. Uomo di mediazione tra clan rivali, ma anche spietato quando lo riteneva necessario, la sua uccisione potrebbe comparire come l’ennesimo atto di una lunga lista di regolamenti di conti.

Gong Xiaoqing: più di una semplice testimone

Il sorprendente elemento della vicenda risiede nel ruolo di Gong Xiaoqing. Inizialmente creduta una mera testimone della violenza, la sua storia personale presenta particolari che fanno riflettere. Parlando un po’ d’italiano, con un passato segnato da un episodio di gioco d’azzardo, Xiaoqing rischiava di diventare anch’ella vittima in un sistema che forse non l’ha mai completamente assorbita o compresa.

Le prove digitali: telefonini e portafogli nascosti

Gli smartphone della coppia martoriata sono al centro delle indagini. Accuratamente analizzati dagli esperti di informatica forense, questi dispositivi potrebbero celare non solo una rete di contatti sospetti ma anche dei wallet digitali (portafogli elettronici) cruciali per comprendere il flusso di denaro illecito. Le criptovalute offrono un anonimato che complica il lavoro delle forze dell’ordine, rendendo più facile la circolazione del denaro sporco fra i continenti.

Il peso della prova del citofono

Un dettaglio scioccante che potrebbe avvicinare ulteriormente alla verità. Le impronte digitali del misterioso killer sul citofono dell’edificio dove Dayong e Xiaoqing risiedevano sono un’ombra tangibile che, accompagnata dalle tracce lasciate sui telefonini, potrebbe svelare l’identità dell’assassino, chiudendo un cerchio di misteri che si estende tra mafie locali e interessi internazionali.

