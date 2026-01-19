Omicidio Federica Torzullo, arrestato il marito: il corpo ritrovato ad Anguillara vicino alla ditta di famiglia

Il corpo di Federica Torzullo è stato ritrovato domenica, 18 gennaio, ad Anguillara Sabazia (Rm) alle prime ore del mattino, sepolto in una buca scavata con mezzo meccanico e nascosta da rovi, in un fondo attiguo a quello dove ha sede la ditta di movimento terra riconducibile alla famiglia Carlomagno.

Sul posto hanno operato i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Ostia, con il supporto della Compagnia di Bracciano, della Stazione di Anguillara e del RIS di Roma, in un'attività che segna un punto di svolta nelle indagini.

Omicidio Federica Torzullo, il ritrovamento delle spoglie e l’area vicino alla ditta

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la sepoltura era stata realizzata in modo da rendere difficile l'individuazione: scavo eseguito con mezzi, terra ricollocata e copertura vegetale naturale. Un dettaglio che, per chi indaga, parla di tempi, disponibilità di strumenti e conoscenza del luogo.

Il rinvenimento del cadavere ha spinto gli inquirenti a rivedere in modo completo il quadro indiziario già raccolto, valorizzando elementi tecnici e riscontri oggettivi emersi nei giorni successivi alla denuncia di scomparsa.

Omicidio Federica Torzullo, le incongruenze nella versione del coniuge e i riscontri video

La Procura di Civitavecchia concentra ora la gravità indiziaria in modo esclusivo sul coniuge, Carlomagno Agostino Claudio, fermato per omicidio aggravato. Nel provvedimento vengono richiamate incongruenze ritenute significative, sia nella denuncia, sia nelle sommarie informazioni rese: in particolare, non risulterebbe vero che la mattina del 9 gennaio non abbia fatto ritorno a casa dal lavoro, perché le telecamere lo riprendono mentre rientra.

Non corrisponderebbe al vero neppure la ricostruzione della giornata basata sui luoghi indicati dall’indagato: la geolocalizzazione dell’autovettura utilizzata collocherebbe il mezzo in punti diversi.

Federica non esce di casa, il telefono sparito e la ricostruzione degli spostamenti

Gli accertamenti descrivono un arco temporale preciso: Federica, sempre secondo l’impianto investigativo, non sarebbe uscita dall’abitazione dalle 19.30 dell’8 gennaio. Il marito, invece, il 9 gennaio sarebbe uscito alle 7.30 per recarsi al lavoro per pochi minuti, poi avrebbe fatto rientro in casa, circostanza ritenuta incompatibile con quanto dichiarato in precedenza.

Resta inoltre un elemento che pesa come un’assenza: il cellulare di Federica non è stato ancora rinvenuto, e la sua mancata disponibilità limita verifiche su contatti, spostamenti e ultime comunicazioni.

Tracce di sangue e accertamenti del RIS: cosa emerge su auto, casa e mezzi di lavoro

Nel provvedimento si parla di una dinamica ipotizzata dagli investigatori: Federica sarebbe stata uccisa in casa nelle ore finali dell’8 gennaio o alle prime luci del 9 gennaio; poi il corpo sarebbe stato trasportato dal coniuge verso il luogo di lavoro, la ditta familiare.

A sostegno vengono indicati vari riscontri: i telefoni dell’indagato e di Federica risulterebbero localizzati nella zona della ditta, con un solo conducente alla guida del veicolo. Sull’automobile sarebbero state repertate tracce di sangue, anche nel bagagliaio, oltre a tracce biologiche nel vano interno.

Altri rilievi citati riguardano indumenti da lavoro e ambienti domestici: tracce ematiche sui vestiti, sul pavimento dell’ingresso, nella cabina armadio della camera da letto di Federica.

Indizi analoghi sarebbero stati trovati anche su un badile e su un mezzo meccanico presenti nel magazzino della ditta, oltre che su un asciugamano rinvenuto in una cava per inerti. È su questo insieme di elementi, letti in modo unitario, che l'accusa ritiene di aver superato la soglia della mera ipotesi.

Il fermo disposto dalla Procura: rischio di inquinamento probatorio e arma non trovata

La Procura motiva il fermo anche con esigenze cautelari ritenute attuali, in particolare il pericolo di inquinamento probatorio. Nel documento si evidenzia la possibilità che l’indagato possa influenzare la raccolta di prove dichiarative, circostanza che, per gli inquirenti, si sarebbe già manifestata nei rapporti con una persona informata dei fatti.

C’è poi un altro punto decisivo: l’arma del delitto non è stata trovata. Nonostante il sequestro dell’abitazione, delle autovetture e dell’azienda, quell’oggetto manca ancora, e l’ipotesi è che, in libertà, l’indagato possa ostacolarne la ricerca.

Presunzione di innocenza e prossimi passaggi: l’interrogatorio di garanzia

Il procedimento resta nella fase delle indagini preliminari. Il fermo, come ricordato dagli stessi atti, si fonda su un quadro di gravità indiziaria, non su una condanna. Agostino Claudio Carlomagno avrà modo di esercitare pienamente il diritto di difesa nell’interrogatorio di garanzia, nel quale potrà fornire una lettura alternativa dei fatti.

La presunzione di innocenza resta valida fino a sentenza definitiva. Intanto l’attività investigativa prosegue su più livelli: completamento degli accertamenti scientifici, ricerca del telefono di Federica e dell’arma, ricostruzione dettagliata di tempi e movimenti, ascolto di persone informate.

Per chi segue la vicenda, il ritrovamento del corpo chiude l’incertezza dolorosa della scomparsa e apre una fase ancora più delicata, in cui ogni riscontro tecnico avrà un peso determinante.