Omicidio Ilaria Sula: Samson l’ha picchiata selvaggiamente prima di ucciderla

Un dramma che ha colpito il quartiere Africano

L’omicidio di Ilaria Sula, avvenuto il 24 marzo in un appartamento di via Homs nel quartiere Africano di Roma, ha lasciato un segno indelebile nella comunità locale e sollevato interrogativi inquietanti su quanto accaduto. La giovane donna è stata brutalmente uccisa da Mark Samson, un giovane filippino che frequentava la stessa università. Dettagli scioccanti sono emersi dalle indagini della squadra mobile, rivelando un quadro complesso di premeditazione e inganno. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Una visita fatale trasformata in incubo

Sembra che tutto abbia avuto inizio con un invito apparentemente innocuo. Samson aveva invitato la sua ex compagna a casa sua con una scusa, riuscendo successivamente a persuaderla a restare per la notte, data l’ora tarda che rendeva poco pratico il rientro. Quella che era iniziata come una visita di routine si è rivelata un incubo. Gli investigatori ritengono che il giovane abbia orchestrato l’incontro nei minimi particolari con lo scopo di compiere l’omicidio.

La brutalità dell’aggressione

Dopo averla convinta a restare, Samson ha iniziato una violenta aggressione nei confronti di Ilaria. Le prove raccolte dagli inquirenti mostrano segni evidenti sul corpo della vittima, confermando che prima dei colpi letali sferrati con un coltello da cucina al collo della donna, quest’ultima ha subito pugni al volto. Una violenza cieca che non ha lasciato scampo alla giovane studentessa. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un castello di bugie destinato a crollare

Dopo il tragico evento, Samson ha tentato disperatamente di coprire le sue tracce. Ha mentito agli amici e alla famiglia di Ilaria, cercando di allontanare i sospetti su di lui. Tuttavia, le sue bugie si sono lentamente svelate durante l’indagine condotta dal pubblico ministero Maria Perna e dall’aggiunto Giuseppe Cascini. La verità ha iniziato a emergere grazie ai messaggi trovati sui telefoni dei due giovani e alle incongruenze nelle dichiarazioni dell’accusato. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Le accuse che devono affrontare

Samson non solo deve rispondere dell’accusa di omicidio premeditato ma anche dell’aggravante legata al rapporto affettivo con la vittima. Nonostante la loro relazione fosse ufficialmente terminata, tra i due restava un legame emotivo complesso su cui il giovane ha fatto leva per attuare il suo disegno criminale. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata