Omicidio Melania Rea, a ‘Chi l’ha visto?’ parla Salvatore Parolisi

(Adnkronos) – Un'intervista esclusiva a Salvatore Parolisi, in permesso premio. A 'Chi l’ha visto?', nella puntata di stasera alle 21.20 su Rai 3, parla per la prima volta l'ex militare condannato in via definitiva per l’omicidio della moglie, Melania Rea. Parolisi, che ha scontato 12 dei 20 anni di carcere previsti dalla sentenza di condanna, può ora usufruire dei permessi giornalieri e lasciare la struttura carceraria dove è recluso. Nella puntata, come sempre, anche gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. 'Chi l’ha visto?' è un programma di Federica Sciarelli e Gianluca Nappo con Gian Pietro Fiore. La regia è di Fabrizio Cofrancesco. —[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata