Omicidio stradale di Simona Bortoletto: obbligo di dimora per un 35enne di Fiumicino

Il Gip del Tribunale di Civitavecchia ha disposto nei confronti di un uomo di 35 anni, residente a Fiumicino, la misura cautelare dell'obbligo di dimora con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione nelle ore notturne.

Omicidio stradale Bortoletto: obbligo di dimora a 35enne

L'indagato è gravemente sospettato di essere il responsabile dell'omicidio stradale di Simona Bortoletto, avvenuto il 23 settembre scorso. La misura è stata emessa su richiesta della Procura della Repubblica e notificata nella giornata di ieri.

Incidente mortale sotto effetto di alcol e droghe

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, al momento dell’incidente il 35enne si trovava alla guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, circostanze che hanno portato all’aggravamento delle contestazioni a suo carico. Le indagini sono state condotte in sinergia dai Carabinieri della Compagnia di Ostia e dalla Polizia Locale di Fiumicino, che hanno raccolto gli elementi utili a delineare la dinamica dei fatti e a individuare le responsabilità.

Omicidio stradale Simona Bortoletto 23 settembre

Il drammatico episodio risale alla sera del 23 settembre, quando Simona Bortoletto ha perso la vita in seguito a un violento impatto stradale. La dinamica è stata oggetto di un'accurata ricostruzione investigativa: dalle prime informazioni, l'indagato avrebbe perso il controllo del veicolo in condizioni psicofisiche compromesse, causando l'incidente mortale. Le autorità hanno proceduto al sequestro dei mezzi coinvolti e avviato i rilievi tecnici necessari a supportare le indagini.

Obbligo di dimora per 35enne di Fiumicino

L’obbligo di dimora nel comune di Fiumicino e il divieto di allontanarsi dall’abitazione durante le ore notturne rappresentano una misura cautelare intermedia, scelta dal giudice in attesa della prosecuzione dell’iter giudiziario. Non si tratta infatti di un provvedimento definitivo, ma di una misura a carattere preventivo finalizzata a limitare i rischi di reiterazione del reato o di fuga.

Come previsto dalla legge, si ricorda che l’uomo è da considerarsi innocente fino a un’eventuale condanna definitiva. Il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e ogni accertamento dovrà passare al vaglio del processo, che stabilirà in via definitiva eventuali responsabilità.

Un caso che riapre il dibattito sulla sicurezza stradale

L’episodio si inserisce in un quadro più ampio di emergenza legata alla sicurezza stradale, in particolare ai casi di guida sotto l’effetto di alcol o stupefacenti. Le statistiche mostrano come questi comportamenti rappresentino una delle principali cause di incidenti gravi e mortali in Italia, con conseguenze devastanti per le vittime e le loro famiglie.