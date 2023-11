Omicidio-suicidio a Corbetta vicino a Milano, il punto sulle indagini

(Adnkronos) – Sarà eseguita l'autopsia sul corpo di Vita Di Bono e sul marito Luigi Buccino, la coppia trovata senza vita, nel pomeriggio di ieri, domenica 5 ottobre, nella loro abitazione in via Piave a Corbetta, comune in provincia di Milano. Per i carabinieri che indagano nessun dubbio che si sia trattato diomi cidio-suicidio. La notte tra sabato e domenica la 47enne, che in passato è stata in cura per problemi psichiatrici, ha impugnato un coltello e ha colpito più volte il marito, 54 anni, con cui la relazione era in crisi da tempo. A trovare i corpi e a dare l'allarme ai carabinieri di Abbiategrasso, intervenuti insieme al Nucleo investigativo, è stato il figlio 24enne della coppia – casalinga lei, muratore lui – che per tutta la mattina aveva cercato di contattare i genitori senza mai avere risposta. La porta chiusa dall'interno e nessun segno di difesa per l'uomo ucciso nel suo letto lasciano pochi dubbi su quanto accaduto. Il corpo della donna, che ha poi rivolto lo stesso coltello verso di sé, è stato trovato sempre nella camera matrimoniale. L'autopsia servirà a far luce sull'esatta dinamica dell'omicidio-suicidio, sull'orario della morte, ma anche a svelare se la 47enne abbia assunto medicinali o psicofarmaci prima di impugnare il coltello. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

