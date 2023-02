Omicidio Thomas Bricca, carabinieri cercano l’arma del delitto a Fraschette di Alatri

Nella provincia di Alatri, precisamente nella zona Fraschette, i carabinieri hanno effettuato un blitz in cerca dell’arma dell’omicidio, avvenuto lo scorso 30 gennaio.

Il blitz

L’Agi ha riportato che i militari sono arrivati con elicotteri e numerosi agenti per perlustrare l’intera area in cerca dell’arma che ha ucciso il ragazzo. I militari hanno effettuato le perquisizioni nelle abitazioni di tutte le persone ritenute coinvolte nell’omicidio, in cerca della pistola a tamburo.

Le indagini

Dopo 20 giorni dalla sua morte, non sono stati ancora identificati i sui aggressori. Infatti secondo alcuni testimoni, sarebbero stati due ragazzi a sparare i colpi mortali e a scappare a bordo di uno scooter. I principali indiziati dei militari si sono dichiarati non colpevoli e dopo una notte di interrogatorio, hanno dovuto rilasciarli.

Le parole del padre

Il padre del ragazzo aveva dichiarato: “Alatri ha parlato, non è stata zitta, i nomi dei presunti responsabili mi sono arrivati alle orecchie già quando mio figlio era sull’elicottero e io mi ero messo in macchina per raggiungerlo in ospedale a Roma”.

La pista

La pista migliore da seguire, secondo i militari, sarebbe quella dello scambio di persona, dal quale il giovane non è riuscito a uscirne vivo.

© Riproduzione riservata