Le notizie dei Comuni del Lazio

Ondata di freddo in arrivo nel Lazio, attese prime spruzzate di neve su cime Appennini centrali

Sulle cime degli Appennini centrali sono attese anche le prime spruzzate di neve fino a quota 1400-1600 metri
Freddo, raffreddore, influenza
Freddo, raffreddore

L’autunno sembra finalmente essersi deciso a mostrare il suo volto più rigido. Un’ondata di freddo fuori stagione sta per investire l’Italia, con una significativa discesa delle temperature attesa soprattutto al Centro-Sud. Tra le regioni interessate spicca il Lazio, dove i termometri sono pronti a registrare una drastica flessione.

Primi freddi in arrivo, previsioni per Roma e il Lazio

A partire da giovedì, le minime inizieranno a calare sensibilmente. A Roma si prevedono massime che difficilmente supereranno i 20 gradi durante il giorno, mentre di notte potrebbero scendere fino a 7 gradi nel weekend. Simili condizioni si presenteranno anche a Latina e Frosinone dove le minime toccheranno i 6 gradi, mentre a Viterbo si stima un leggero “tepore” con 8 gradi.

Calo delle temperature: gli effetti

Questo fenomeno meteo non si limiterà solo alle città laziali. Il raffreddamento sarà percepito su scala più ampia, con temperature che potrebbero situarsi addirittura tra i 6 e gli 8 gradi sotto la media stagionale al Centro Nord. Non mancheranno le prime gelate sugli Appennini e le Alpi già a partire dai 600-700 metri di altitudine.

Venti e nevicate

La bassa pressione posizionata sui mari meridionali contribuirà ad alimentare venti intensi di Grecale e Tramontana che investiranno gran parte del Centro-Sud e delle Isole maggiori. Intanto, sulle cime degli Appennini centrali sono attese anche le prime spruzzate di neve fino a quota 1400-1600 metri.

Torneranno le temperature miti

Sebbene questo primo assaggio d’inverno possa sembrare piuttosto rigido, la buona notizia è che si tratterà di un episodio transitorio. Già da domenica le colonnine di mercurio dovrebbero rialzarsi gradualmente riportando condizioni più miti.

I PIU' LETTI