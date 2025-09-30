Ondata di freddo in arrivo nel Lazio, attese prime spruzzate di neve su cime Appennini centrali

L’autunno sembra finalmente essersi deciso a mostrare il suo volto più rigido. Un’ondata di freddo fuori stagione sta per investire l’Italia, con una significativa discesa delle temperature attesa soprattutto al Centro-Sud. Tra le regioni interessate spicca il Lazio, dove i termometri sono pronti a registrare una drastica flessione. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Primi freddi in arrivo, previsioni per Roma e il Lazio

A partire da giovedì, le minime inizieranno a calare sensibilmente. A Roma si prevedono massime che difficilmente supereranno i 20 gradi durante il giorno, mentre di notte potrebbero scendere fino a 7 gradi nel weekend. Simili condizioni si presenteranno anche a Latina e Frosinone dove le minime toccheranno i 6 gradi, mentre a Viterbo si stima un leggero "tepore" con 8 gradi.

Calo delle temperature: gli effetti

Questo fenomeno meteo non si limiterà solo alle città laziali. Il raffreddamento sarà percepito su scala più ampia, con temperature che potrebbero situarsi addirittura tra i 6 e gli 8 gradi sotto la media stagionale al Centro Nord. Non mancheranno le prime gelate sugli Appennini e le Alpi già a partire dai 600-700 metri di altitudine.

Venti e nevicate

La bassa pressione posizionata sui mari meridionali contribuirà ad alimentare venti intensi di Grecale e Tramontana che investiranno gran parte del Centro-Sud e delle Isole maggiori. Intanto, sulle cime degli Appennini centrali sono attese anche le prime spruzzate di neve fino a quota 1400-1600 metri.

Torneranno le temperature miti

Sebbene questo primo assaggio d’inverno possa sembrare piuttosto rigido, la buona notizia è che si tratterà di un episodio transitorio. Già da domenica le colonnine di mercurio dovrebbero rialzarsi gradualmente riportando condizioni più miti.