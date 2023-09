Online nuova puntata podcast Adnkronos, Russia e Ucraina rinforzano eserciti (Ascolta)

(Adnkronos) – E’ online il nuovo episodio di “Notizie dall’Ucraina”, il podcast di Adnkronos dedicato al conflitto. Per fine ottobre pioggia e fango freneranno le operazioni militari in Ucraina, poi arriverà il gelo, e se la guerra riprenderà con forza la prossima primavera Mosca e Kiev devono prepararsi per tempo e rinfoltire le fila dei loro eserciti; lo stanno già facendo. La guerra continua intanto a mietere vittime civili e le Nazioni Unite aggiornano i dati. Fra tanti orrori un segno di speranza, ha trovato casa in Scozia Yampil, l'orso bruno salvato in Ucraina dopo che lo zoo dove si trovava è stato distrutto (ascolta). Il podcast è disponibile su Adnkronos.com, YouTube, Spreaker, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Podcast, Audible. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata