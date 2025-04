Open Day a Roma: come richiedere la Carta d’Identità Elettronica senza stress

Un’iniziativa per facilitare la vita ai cittadini

Roma Capitale continua il suo impegno per semplificare l’accesso ai servizi cittadini, organizzando anche per questo fine settimana di aprile un Open Day dedicato alla richiesta della Carta d’Identità Elettronica. Un progetto che mira a rendere più agevole per i romani l’ottenimento di questo importante documento, riducendo le attese che spesso si accumulano durante la settimana lavorativa.

Un weekend sotto l’occhio del mondo

Questo weekend in particolare porta con sé un’atmosfera solenne: sabato 26 aprile si terranno i funerali di Papa Francesco, un evento di portata mondiale che influenzerà inevitabilmente la vita in città. Per questo motivo, l’Open Day sarà focalizzato soltanto nella giornata di domenica 27 aprile, per non sovrapporsi ai previsti momenti di rispetto e raccoglimento.

Tutti i dettagli dell’iniziativa

Domenica 27 aprile sarà possibile recarsi presso gli Ex Pit, i Punti Informativi Turistici, collocati in aree strategiche come Piazza Sonnino, Piazza delle Cinque Lune e via Petroselli, 52. Questi luoghi resteranno aperti dalle 8.30 alle 12.30, offrendo ai cittadini la possibilità di sbrigare comodamente le pratiche necessarie.

Come prenotare il proprio appuntamento

Per partecipare, è necessario prenotare l’appuntamento tramite il sito Agenda Cie del Ministero dell’Interno. Le prenotazioni saranno accessibili a partire dalle ore 15 di giovedì 24 aprile, e si potranno effettuare fino all’esaurimento delle disponibilità. Si tratta di un sistema semplice e pratico, pensato per gestire efficacemente l’afflusso di persone e garantire a tutti una buona esperienza.

Documenti e requisiti indispensabili

Affinché la richiesta vada a buon fine, è indispensabile presentarsi muniti di una fototessera, del precedente documento d’identità, nel caso di rinnovo o smarrimento, di una carta di pagamento elettronico e del ticket della prenotazione. Sono piccoli accorgimenti che consentono di velocizzare i tempi e permettono a tutti di ottimizzare la propria giornata.

