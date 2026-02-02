Operaio muore schiacciato in cementificio a Guidonia: terza vittima sul lavoro nel Lazio nel 2026

Alle 18 di lunedì 2 febbraio un operaio di 55 anni, residente a Guidonia, ha perso la vita in un incidente sul lavoro all’interno dello stabilimento Buzzi Unicem di Guidonia. L’uomo, dipendente di una ditta esterna, sarebbe stato travolto da materiale legato alla lavorazione del cemento. È la terza vittima sul lavoro nel Lazio dall’inizio dell’anno: un dato che impone attenzione immediata, verifiche rigorose e risposte istituzionali.

Incidente alla Buzzi Unicem di Guidonia: cosa è accaduto nello stabilimento

Secondo le prime informazioni riferite dalle organizzazioni sindacali, l'operaio si trovava impegnato nelle operazioni di pulizia dei silos quando sarebbe stato investito dal "materiale grezzo". Una dinamica che, proprio per la natura dell'attività e dell'ambiente industriale, necessita di un accertamento puntuale: capire in quale fase dell'intervento sia avvenuto l'incidente, quali procedure fossero in corso, quali dispositivi di protezione fossero previsti e se fossero stati adottati tutti gli standard di prevenzione.

La notizia è stata seguita sul posto dai delegati e dai funzionari sindacali, arrivati per portare vicinanza e solidarietà ai colleghi e ai familiari. La presenza in stabilimento, in questi casi, non è solo testimonianza: è anche richiesta di trasparenza, perché la ricostruzione non resti appesa a ipotesi, ma venga ricondotta a responsabilità e sequenze operative verificabili.

Pulizia dei silos e materiale grezzo: i nodi da chiarire per accertare le responsabilità

Cgil e Fillea Cgil di Roma e Lazio, insieme alla Cgil e alla Fillea Cgil di Rieti Roma Est Valle dell'Aniene, hanno chiesto che "si faccia al più presto chiarezza" per comprendere come sia stato possibile un episodio del genere. Le parole hanno un peso particolare perché richiamano un punto spesso decisivo negli incidenti industriali: il confine operativo fra impresa committente e appaltatore, con ruoli, competenze, formazione, coordinamento e controllo che devono essere definiti senza zone d'ombra.

Se il lavoratore operava come dipendente di una ditta esterna, l'indagine dovrà valutare con precisione il livello di informazione sui rischi specifici del sito, i protocolli adottati per l'accesso e l'intervento in aree sensibili, l'organizzazione dei turni, le autorizzazioni interne e la supervisione. In ambienti con silos e movimentazione di materiali, la prevenzione passa da procedure chiare e da dispositivi adeguati, ma anche da tempi congrui e da controlli effettivi.

Terza vittima sul lavoro nel Lazio: la reazione dei sindacati e la richiesta alle istituzioni

La presa di posizione sindacale è netta: “È inaccettabile che il lavoro continui ad essere causa di morte e sofferenza per chi per vivere deve lavorare e per i loro familiari”. Le sigle parlano di “strage” e annunciano mobilitazione, chiedendo che le istituzioni “facciano la loro parte”, a partire dall’attuazione del piano regionale sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per la Regione e per gli organi competenti, questi eventi non possono restare episodi isolati raccontati solo nel giorno dell’emergenza. La ripetizione di tragedie, a poche settimane dall’inizio dell’anno, ripropone il tema dell’efficacia dei controlli, della capacità ispettiva, dei percorsi di formazione e dell’applicazione concreta delle regole. Non basta un richiamo generico alla sicurezza: serve un sistema che misuri risultati e corregga criticità.

Conseguenze sul territorio: dolore, timori dei lavoratori e impatto sulla filiera degli appalti

Guidonia e l’area romana vivono da anni la presenza di realtà produttive complesse, con appalti e subappalti che muovono occupazione e servizi. Proprio per questo, quando accade una morte in stabilimento, l’effetto è doppio: colpisce la famiglia, ma arriva anche sulle linee di lavoro e nelle ditte collegate, dove i lavoratori si chiedono se la routine quotidiana sia davvero protetta o se esistano passaggi “normali” che normali non sono.

La tragedia di lunedì 2 febbraio riporta al centro anche il tema del coordinamento in fase esecutiva: quando più soggetti operano nello stesso sito, la sicurezza non può essere una somma di adempimenti, ma un’unica regia, con responsabilità definite e verificabili. È su questo terreno che, spesso, si gioca la distanza fra prevenzione scritta e prevenzione reale.

Attuazione del piano regionale sicurezza lavoro: perché servono tempi certi e verifiche pubbliche

La richiesta sindacale di dare seguito al piano regionale chiama in causa un punto politico-amministrativo: tempi, risorse e monitoraggio. In materia di salute e sicurezza, l’azione pubblica è credibile se produce effetti misurabili: ispezioni, formazione mirata, attenzione ai comparti più esposti, interventi nei luoghi dove la logica dell’urgenza o del risparmio può trasformarsi in rischio.