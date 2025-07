Operazione antidroga a Velletri e Lariano: smantellata rete di spaccio, arrestati 14 giovani

Una rete criminale giovanile

Tra le affascinanti strade dei centri storici di Velletri e Lariano, un gruppo di quattordici giovani aveva creato un sistema ben strutturato per il traffico di droga. L’attività, oggetto di un’indagine meticolosa da parte dei Carabinieri locali, è stata scoperta grazie alle continue segnalazioni di cittadini e commercianti preoccupati. Tali indicazioni si sono rivelate fondamentali per dare avvio a una serie di operazioni tecniche che hanno permesso la scoperta di una fitta rete di spaccio. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il blitz coordinato all’alba

Dopo mesi di indagini iniziate nel settembre 2024, i Carabinieri hanno condotto un’operazione congiunta con le forze dell’ordine di Frascati e l’unità cinofila. Il blitz, eseguito nelle prime ore del mattino, ha portato a sedici perquisizioni domiciliari. Al termine dell’operazione, quattordici persone sono state arrestate: nove trasferite in carcere tra Velletri, Roma e Frosinone, due agli arresti domiciliari. Inoltre, sei individui sono stati denunciati a piede libero. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Sequestri significativi e strategie dello spaccio

Durante le perquisizioni, le forze dell’ordine hanno confiscato oltre quattro chili di hashish e quattrocento grammi di cocaina, insieme a dosi minori di MDMA e marijuana. Sono stati sequestrati anche contanti e materiali per il confezionamento delle droghe. Il traffico era accuratamente pianificato: ogni area territoriale aveva il suo referente. La droga veniva venduta anche a credito o scambiata per beni di lusso, generando un introito mensile non trascurabile. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Importanza della collaborazione cittadina

L’operazione è stata resa possibile grazie alle denunce dei residenti che hanno continuamente fornito informazioni essenziali alle autorità competenti. L’intervento è culminato con l’emissione da parte del Gip di Velletri di un’ordinanza cautelare che comprende circa ottanta capi d’imputazione tra detenzione, spaccio di stupefacenti e favoreggiamento. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un messaggio chiaro alla comunità

Questa operazione non solo ha sgominato una rete illegale ma ha inviato un forte messaggio alla comunità: l’illegalità non sarà tollerata. I continui sforzi delle forze dell’ordine dimostrano l’efficacia della collaborazione tra cittadini e istituzioni nel garantire la sicurezza urbana.

