Un’operazione antidroga condotta dai Carabinieri della Compagnia di Colleferro, con il supporto del Gruppo di Frascati e dell’unità cinofila di Santa Maria di Galeria, ha portato all’esecuzione di nove misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati. Sei di loro sono stati trasferiti in carcere, mentre tre si trovano agli arresti domiciliari. L’attività, avviata all’alba e coordinata dalla Procura della Repubblica di Velletri, è stata autorizzata dal Gip del Tribunale locale. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Operazione antidroga tra Artena, Valmontone, Segni e Carpineto

Tra i destinatari dei provvedimenti figura un uomo di 53 anni e diversi giovani tra i 20 e i 25 anni, residenti nei comuni di Artena, Valmontone, Carpineto Romano e Segni. A vario titolo, sono ritenuti responsabili di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti – hashish, marijuana e cocaina – oltre che di altri 15 capi d’imputazione. Tra le accuse più gravi, quella di aver ceduto droga anche a minorenni. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio Carabinieri della Compagnia di Colleferro

Origine dell’indagine

L’inchiesta è partita nel giugno 2023 dopo il sequestro di una piccola quantità di droga, trovata in possesso di un uomo di Carpineto Romano. Da quell’episodio si è sviluppata un’indagine che, grazie a osservazioni, pedinamenti, intercettazioni telefoniche e ambientali, ha permesso di ricostruire una rete di spaccio ben strutturata.

Il gruppo operava principalmente nei comuni di Carpineto Romano, Segni e Montelanico, ma nel tempo ha esteso la sua influenza anche ad Artena e Valmontone. Le modalità di gestione erano moderne: gli appuntamenti per la consegna delle dosi venivano fissati attraverso chat su social network e applicazioni di messaggistica, utilizzando un linguaggio criptato. I luoghi prescelti erano spesso spazi pubblici e di aggregazione dei piccoli centri.

Sequestri e arresti in flagranza

Durante le attività investigative, i Carabinieri hanno eseguito tre arresti in flagranza e identificato numerosi giovani assuntori, poi segnalati alla Prefettura di Roma. Sono stati inoltre sequestrati oltre 3 chilogrammi di hashish, circa 10 grammi di cocaina e 40 grammi di marijuana. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un dettaglio emerso dalle indagini riguarda il sistema di acquisto della droga: in diversi casi, i consumatori più giovani mettevano insieme piccole somme di denaro, organizzando vere e proprie “collette” per potersi permettere le dosi.

Le perquisizioni domiciliari

Contestualmente all’esecuzione delle misure cautelari, i Carabinieri hanno effettuato 11 perquisizioni domiciliari, che hanno coinvolto anche due persone non destinatarie di provvedimenti restrittivi, ma comunque indagate. Carabinieri in azione

Stato del procedimento

È opportuno ricordare che, trattandosi di indagini preliminari, gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva che ne accerti la colpevolezza.