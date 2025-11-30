Operazione dei Carabinieri a Colleferro, Artena e Valmontone: furti, droga e guida pericolosa

Fine settimana intenso per i Carabinieri della Compagnia di Colleferro, impegnati in una serie di controlli mirati nei territori di Colleferro, Artena e Valmontone. Un’attività capillare voluta dal Comando Provinciale dell’Arma di Roma per rafforzare la sicurezza e prevenire reati predatori, che ha portato a quattro denunce, tre segnalazioni e numerosi accertamenti su persone e veicoli. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Carabinieri, controlli fine settimana ad Artena, Colleferro e Valmontone

L’operazione, svolta con il contributo del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni di diversi comuni limitrofi, ha interessato aree residenziali, esercizi commerciali e principali arterie stradali, restituendo un quadro chiaro delle situazioni più delicate del territorio. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Colleferro, Artena e Valmontone: esito operazione Carabinieri

Il dispositivo attuato nel weekend ha avuto un obiettivo preciso: rafforzare la presenza sul territorio e intervenire nei contesti più esposti a furti, danneggiamenti e condotte rischiose alla guida. L’azione dei Carabinieri ha puntato soprattutto a intercettare situazioni sospette, monitorare gli spostamenti serali e verificare il rispetto delle norme di sicurezza da parte degli automobilisti.

Le pattuglie hanno presidiato i punti più sensibili per contenere fenomeni già segnalati nelle scorse settimane.

Artena, controlli Carabinieri: donna denunciata per furto d’acqua

Uno degli episodi più significativi è avvenuto ad Artena, dove un controllo congiunto tra Carabinieri e tecnici Acea ha portato alla denuncia di una 65enne del posto. Gli accertamenti hanno evidenziato un allaccio abusivo al contatore dell’acqua del vicino, pratica che le permetteva di usufruire del servizio senza pagarne i consumi. Una condotta scoperta grazie al monitoraggio mirato degli impianti e alla collaborazione tra forze dell’ordine e operatori del gestore idrico.

Valmontone, fermata una coppia per furto capi abbigliamento

Le verifiche si sono estese anche a Valmontone, dove Carabinieri della locale Stazione, insieme ai colleghi di Artena, hanno fermato una coppia italiana residente in un comune limitrofo poco dopo il furto di capi di abbigliamento in un centro commerciale. I due, già noti alle forze dell’ordine, avevano nascosto la merce appena sottratta, poi integralmente recuperata e riconsegnata all’attività commerciale. La coppia è stata denunciata alla Procura di Velletri.

Colleferro, sequestrata banconota falsa a donna nigeriana

A Colleferro, una donna nigeriana è stata trovata in possesso di una banconota falsa durante un controllo mirato. Accanto a lei si trovava un 26enne segnalato alla Prefettura poiché deteneva una piccola quantità di stupefacente. Un episodio che si inserisce nelle attività svolte per individuare persone che circolano con denaro contraffatto o sostanze illegali.

Droga, segnalati alla Prefettura un 24enne di Segni e una 50enne di Valmontone

Il contrasto alla diffusione di stupefacenti ha condotto anche al sequestro di hashish e cocaina in due episodi distinti. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno segnalato alla Prefettura un 24enne di Segni e una 50enne di Valmontone trovati in possesso di modiche quantità di droga. La presenza di diversi casi nello stesso fine settimana conferma l’attenzione dell’Arma sul fenomeno del consumo personale, spesso legato a contesti serali e spostamenti in auto.

Gavignano, segnalato 22enne di Artena positivo all’alcoltest

A Gavignano, invece, un 22enne di Artena è stato fermato alla guida del proprio veicolo e sottoposto all’alcoltest. Gli accertamenti hanno evidenziato uno stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcol, motivo per cui il giovane è stato segnalato alla Prefettura. Un intervento importante poiché i controlli mirati sulla guida in stato alterato restano uno dei punti centrali delle attività di prevenzione dell’Arma. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Colleferro e dintorni, controlli Carabinieri: 61 persone identificate e multe per oltre 6.000 euro

Nel complesso, il fine settimana si è chiuso con 61 persone identificate, 44 veicoli controllati e contravvenzioni al Codice della Strada per un totale di 6.100 euro. Un bilancio che dimostra la capacità del dispositivo messo in campo di intercettare situazioni irregolari e intervenire tempestivamente. Ritirata anche una patente di guida.

I Carabinieri ricordano che tutti gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva. L’attività svolta nel fine settimana rappresenta un ulteriore passo verso una maggiore sicurezza, con un impegno che continuerà nei prossimi giorni attraverso verifiche mirate e presenza costante sul territorio.