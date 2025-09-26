Operazione “Ostia Sicura”: stretta sui clan del litorale con arresti e denunce

Nel cuore di Ostia, venerdì 26 settembre, le forze dell’ordine hanno dato il via a una vasta operazione di sicurezza chiamata “Ostia Sicura”, mirata a contrastare le attività illegali dei clan locali. Promossa dal prefetto Lamberto Giannini e orchestrata dal questore di Roma Roberto Massucci, l’operazione ha visto il neo dirigente del X Distretto Lido, Alessandro Mennini, impegnato in prima linea. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Le azioni si sono svolte sotto il sole pomeridiano, coinvolgendo posti di blocco e perquisizioni che hanno interessato ogni angolo strategico da via Forni a piazza Gasparri.

Gli arresti e i protagonisti della scena

L'operazione ha portato a quattro arresti significativi. Tra questi, due giovani cileni di 21 e 23 anni sono stati colti sul fatto con attrezzi da scasso pronti all'uso. I loro passaporti argentini si sono rivelati falsificati al primo controllo. Un altro fermo ha riguardato un 33enne ecuadoregno sorpreso con 500 euro di merce rubata da un negozio locale. Infine, un cinquantenne ivoriano è stato bloccato mentre violava un ordine restrittivo nei confronti della sua ex compagna.

Denunce e sequestri durante l’operazione

Oltre agli arresti, quindici persone sono state denunciate per possesso illecito di armi o mancanza di documentazione regolare. Durante le ispezioni domiciliari è emersa anche la presenza di droghe in quantità considerevoli e un'arma illegalmente detenuta. Sul fronte amministrativo, le verifiche hanno portato a sanzioni per circa 2mila euro nei confronti di alcuni commercianti per irregolarità edilizie o mancata conformità alla normativa fiscale sugli alcolici.

Un messaggio chiaro alla criminalità