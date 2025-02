Oriolo Romano, incendio in un appartamento in via della Stazione: morta una donna

Alle 22:15 circa di ieri, 3 febbraio 2025, diverse squadre di Vigili del Fuoco sono intervenute per domare un incendio divampato in un appartamento di una palazzina di due piani nel comune di Oriolo Romano, in provincia di Viterbo, in Via della Stazione. Le fiamme hanno danneggiato i solai in legno della struttura, e i fumi hanno bloccato gli inquilini delle unità abitative del piano superiore (2° piano).

I pompieri hanno effettuato il salvataggio di una donna del secondo piano tramite autoscala, e recuperato il corpo senza vita di una seconda inquilina dell’appartamento del piano superiore, deceduta per intossicazione dei fumi sprigionati dall’incendio. La vittima, residente ad Oriolo Romano aveva 80 anni.

Sul posto sono intervenute ad operare le squadre dei Vigili del Fuoco dei Distaccamenti di Civita Castellana, Bracciano e Tarquinia; sono state utilizzate una autoscala, una autobotte e il carro per il ripristino degli autorespiratori dalla sede centrale di Viterbo. Presenti sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, i Carabinieri e il personale sanitario del 118. In seguito all’incendio sulla palazzina, composta di sei unità abitative, è stata disposta una non fruibilità parziale fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Foto di repertorio