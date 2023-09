Oristano, cadavere di una donna sulla spiaggia di Is Arenas

(Adnkronos) – Una donna è stata ritrovata senza vita in una spiaggia dell'Oristanese. L'allarme è scattato stamattina e sulla spiaggia di Is Arenas, in territorio di Narbolia, sono intervenuti i volontari del 118 e le forze dell'ordine. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di una turista brasiliana che alloggiava nel vicino campeggio. Non è stato possibile salvarla e sono subito scattate le indagini per ricostruire le ultime ore di vita della donna. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

