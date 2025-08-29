Ormai a Ostia è Far West: pomeriggio di paura in viale Vasco de Gama

Nel movimentato pomeriggio di venerdì, le strade di Ostia si sono trasformate in uno scenario di tensione. Erano circa le tre del pomeriggio quando il rumore secco dei colpi di pistola ha rotto la quiete in viale Vasco de Gama. Un uomo, ben noto alle forze dell’ordine per una lunga serie di reati, tra cui spaccio e rapine, è stato il bersaglio di un attacco violento. Gli spari, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero stati esplosi a breve distanza e la vittima è stata colpita alle gambe. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Attacco improvviso nel cuore di Ostia

Dopo essere stato ferito, l’uomo ha cercato rifugio nella farmacia più vicina. È stato visto zoppicare all’interno dell’esercizio commerciale, lasciando una scia di sangue sul pavimento lucido. Ha chiesto aiuto con voce affannata e i presenti hanno immediatamente avvisato i soccorsi. Poco dopo, sul posto è arrivata un’ambulanza che ha trasportato l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale Grassi. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’indagine delle forze dell’ordine

I carabinieri stanno indagando sull’accaduto. La vittima, ricoverata in codice rosso ma fortunatamente non in pericolo di vita, rappresenta per loro una vecchia conoscenza: il suo passato criminale potrebbe essere un elemento cruciale per comprendere le ragioni dietro l’attentato. Uno dei proiettili lo ha raggiunto al polpaccio destro, causando una ferita non letale ma decisamente dolorosa. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Ad Ostia si vivono momenti di apprensione e incredulità. Nonostante episodi simili non siano una novità per il quartiere, ogni volta lasciano un segno profondo tra i residenti, preoccupati per la sicurezza delle proprie strade. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

