“Oro Verde”, Concorso dedicato all’Olio Evo della provincia Sud-Est di Roma e dell’Alta Valle del Sacco

Il 19 gennaio si chiudono le iscrizioni alla sesta edizione del concorso dedicato ai produttori di olio extra vergine d’oliva della provincia Sud-Est di Roma e dell’Alta Valle del Sacco.

Per il sesto anno consecutivo torna “Oro Verde” il concorso dedicato all’olio extra vergine d’oliva della provincia Sud-Est di Roma e dell’Alta Valle del Sacco. Il premio è dedicato ad aziende agricole e olivicoltori hobbistici che hanno uliveti a sud-est di Roma e nel frusinate, in particolare, sui Monti Lepini, sui Monti Tiburtini, sui Monti Prenestini, nell’area Casilina, a Roma e sul litorale romano. Ai partecipanti saranno consegnati i risultati degli esami dell’olio all’oxitester e al Panel Test.

Ad organizzare la sesta edizione del concorso è l’Associazione Ferao, con il contributo della BCC di Roma e con la collaborazione del Centro Assaggiatori Produzioni Olivicole Latina, i cui assaggiatori costituiranno la giuria del concorso “Oro Verde” sotto la guida del capo panel Luigi Centauri. La cerimonia di premiazione si terrà a Colleferro l’8 febbraio prossimo alle ore 17.30 nella sala Aldino Ripari (ex Konver).

Come iscriversi

Le iscrizioni sono aperte fino al 19 gennaio 2025. L’iscrizione al concorso prevede la consegna (a mano il 18 e 19 gennaio oppure tramite spedizione) di un campione di olio d’oliva di almeno 0,5 litri in una bottiglia verde (oppure in lattina), sigillata e – per quanto possibile – priva di aria, il versamento di una quota di 10 euro a copertura delle spese e la sottoscrizione di una scheda di partecipazione: il bando con tutte le informazioni è disponibile sul sito feraoblog.wordpress.com. Ulteriori informazioni possono essere chieste all’email associazioneferao@gmail.com.

Chi può partecipare

Possono partecipare i produttori che producono almeno 30 litri di olio i cui oliveti si trovano nei Comuni dei Monti Lepini romani e del frusinate (Artena, Carpineto Romano, Gavignano, Giuliano di Roma, Gorga, Montelanico, Morolo, Patrica, Segni, Sgurgola, Supino), dei Monti Prenestini e Tiburtini (Bellegra, Capranica Prenestina, Casape, Castel Madama, Castel San Pietro Romano, Cave, Ciciliano, Gallicano nel Lazio, Genazzano, Palestrina, Poli, Rocca Canterano, Rocca di Cave, Sambuci, San Gregorio da Sassola, San Vito Romano, Tivoli, Vicovaro, Zagarolo), dei Castelli Romani (Albano Laziale, Ariccia, Ciampino, Colonna, Castel Gandolfo, Frascati, Genzano di Roma, Grottaferrata, Lariano, Lanuvio, Marino, Monte Porzio Catone, Monte Compatri, Nemi, Rocca di Papa, Rocca Priora, San Cesareo, Velletri), nonché dei Comuni di Amaseno, Anagni, Anzio, Colleferro, Gerano, Labico, Nettuno, Olevano Romano, Paliano, Piglio, Pomezia, Roiate, Roma, Serrone, Subiaco, Vallecorsa e Valmontone.