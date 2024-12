Oroscopo 2025, ecco la TOP 3 dei segni più fortunati del nuovo anno | Fanalino di coda una novità assurda

Mettiti comodo e leggi con attenzione l’oroscopo 2025 prima di brindare al nuovo anno. Potresti restare molto sorpreso.

Se pensi che sia arrivato il momento di dare il benvenuto all’anno che sta per cominciare, forse è il caso di sapere prima che cosa c’è in serbo per te.

Meglio sapere che cosa bolle in pentola: solo alcuni dei 12 segni zodiacali infatti, potranno godere dell’influsso positivo delle stelle.

Ecco che cosa hanno previsto gli esperti che studiano il cielo e gli eventi planetari e a chi la dea bendata elargirà i suoi doni più preziosi.

Ti conviene dar retta agli astrologi, anche se sei uno di quelli che dice di non credere all’oroscopo. Sul podio, a quanto pare, potranno salire solo tre fortunati.

Oroscopo 2025, le previsioni astrologiche per il nuovo anno

Ci siamo, è tempo di resoconti e di nuovi obiettivi, sfide e di sogni. Il 1 gennaio porta sempre con sé un’aria di speranza, e con i buoni propositi a lunga scadenza, tutti vogliono voltare pagina e cominciare l’anno all’insegna di opportunità, e traguardi ambiziosi. Tutti, anche coloro che dicono il contrario, in fondo si augurano di poter beneficiare dell’appoggio degli astri. Chi è che no vorrebbe veder filare tutto liscio, in amore, salute e lavoro?

Non tutti però saranno accompagnati dal influsso benevolo dei pianeti nel corso dei prossimi 12 mesi, perché non per tutti è arrivato il momento di vivere sotto la buona stella e quella del 2025 splenderà per pochi eletti. Sul podio infatti, ci sono solo tre posizioni. Dunque scopri se sei tra i pochissimi fortunati che potranno godere del favore delle stelle.

Quali sono i tre segni più fortunati

Secondo gli esperti di astrologia l‘oroscopo 2025 promette bene per alcuni dei segni zodiacali. Uno di questi troverà l’amore e avrà ottime occasioni di guadagno. Stiamo parlando del segno di fuoco per eccellenza, ovvero il leone. Un altro segno sarà baciato dalla dea bendata per quanto riguarda la sfera professionale e gli affari. Si tratta dell’ariete.

Infine il primo posto sul podio spetterà ai nati sotto il segno del toro, che, come si legge sul sito web www.tg24.sky.it, troveranno un equilibrio tra bisogni di affrontare spese e necessità e esigenze pratiche di risparmio, impareranno a dar valore al denaro e a tutto il lavoro svolto per ottenerlo. La parsimonia per loro sarà una bella scoperta. Dunque, in conclusione a poter stappare champagne potranno essere soprattutto i segni zodiacali più fortunati del 2025: il toro, l’ariete e il leone.