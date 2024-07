Oroscopo, 3 segni tornano a ridere: soldi e amore a partire da agosto | Periodo nero finalmente alle spalle

L’oroscopo di agosto sembra premiare solo tre dei dodici segni zodiacali, che ritroveranno la serenità perduta.

Finalmente, dopo un lungo periodo cupo, fatto di preoccupazioni e pensieri negativi, questi tre segni zodiacali saranno di nuovo di buon umore, grazie all’influsso positivo degli astri.

Scopri se è proprio il tuo uno dei segni zodiacali che tornerà a ridere e a vivere con serenità, e che cosa hanno in previsione le stelle per chi sarà baciato dalla fortuna.

A quanto pare, potranno godere del favore delle stelle e riceveranno buone notizie in amore, ma anche entrate impreviste e doni inaspettati, che arricchiranno le loro tasche: ecco l’oroscopo del prossimo mese.

Oroscopo, i tre segni zodiacali favoriti dalle stelle

Finalmente è arrivato il momento più atteso dell’anno, cioè quello della cognate ferie estive e delle giornate spensierate. Sta per arrivare il mese di agosto, si tratta del momento in cui si fa una pausa dal lavoro e si tirano le somme dell’anno appena passato. È inutile negare infatti, che sia settembre il vero inizio dell’anno, cioè quello in cui, più che a gennaio, si fanno i bilanci e le riflessioni più importanti.

Chi ha avuto un anno pesante potrà tornare a sorridere, ma solo questi tre segni zodiacali avranno dalla loro il favore delle stelle. Scopriamo chi sono e che cosa prevedono per loro gli esperti astrologia, in base ai pronostici dell’oroscopo di agosto.

I più fortunati del mese di agosto

A quanto pare, i più benvoluti del mese di agosto saranno tre:

il primo di questi è il leone, nato proprio in questo periodo dell’anno, tra il 23 luglio e il 22 agosto. Per far felice il leone occorre fare in modo che succeda tutto quello che desidera. Avendo un forte ego e un grande orgoglio, i nati del leone stanno bene quando le cose vanno esattamente come avevano immaginato, e ad agosto accadrà proprio questo.

un altro segno che godrà per favore delle stelle nel mese più rovente dell’anno sarà il sagittario, che contraddistingue i nati dal 22 novembre al 21 dicembre. Il sagittario ha aspettato tutto l’inverno, seminando, per poi raccogliere i buoni frutti. Sarà un periodo ancora impegnativo dal punto di vista lavorativo ma le entrate cresceranno tantissimo.

Infine, un segno zodiacale che finalmente potrà tirare un respiro di sollievo, dopo gli ultimi eventi che hanno caratterizzato le sue giornate complicate, è il cancro, ovvero il segno che contraddistingue i nati di tra il 22 giugno e il 22 luglio. Il sorriso tornerà a fare capolino sul suo visto.