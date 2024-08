Oroscopo, 5 stelle in amore per questo segno | Ad agosto realizza un sogno vecchissimo

I nati sotto questo segno possono prepararsi a momenti da batticuore: secondo l’oroscopo di agosto, sono loro i più fortunati del mese.

È proprio il caso di dire “amore alle stelle”, in questo particolare periodo dell’anno saranno letteralmente baciati dalla dea bendata, che elargirà loro doni romantici.

Vedranno presentarsi tantissime occasioni per stare con la persona amata o per incontrare un nuovo partner. Potranno realizzare i sogni che hanno tenuto custoditi nel cassetto per tanto tempo.

Avranno gli astri a favore e riusciranno a godersi appieno la vita di coppia o a ritagliarsi momenti a due da da sogno: ecco di chi si tratta e quali sono le previsioni dell’oroscopo di agosto 2024.

Oroscopo, amore alle stelle solo per segno zodiacale

Il mese centrale dell’estate, quello più rovente in tutti i sensi, è quello in cui si vorrebbero veder concretizzare i sogni di svago e leggerezza, che sono rimasti irrealizzati durante tutto il resto dell’anno, è appena cominciato. Adesso si ha voglia di vedere, finalmente i desideri sopiti diventare realtà. Ora la partenza verso mete sconosciute o l’inizio delle ferie, anche se trascorse in città, è il momento per uscire di più, vivere giornate di pieno relax, svago ma anche delle serate romantiche.

Per questo motivo tutti noi speriamo che l’estate possa essere all’insegna della fortuna, in particolar modo nel campo sentimentale e in quello dei rapporti umani. Insomma soprattutto ad agosto siamo, quasi, tutti d’accordo su una cosa: per ora lavoro e finanze possono aspettare. A quanto pare però solo uno dei dodici segni zodiacale avrà dalla sua il favore delle stelle e il merito è tutto del pianeta Venere e del Sole. Passione e affetto renderanno felici i nati sotto questo segno. Scopriamo dunque di quale segno zodiacale si tratta e che cosa hanno previsto gli astrologi per l’oroscopo di agosto 2024.

il cielo di agosto promette passione e romanticismo

Il segno zodiacale che vivrà un amore a 5 stelle durante il mese di agosto 2024 è un un segno di fuoco, testardo e passionale, mosso da sentimenti viscerali che non conoscono mezze misure. I nati sotto questo segno proprio in questi giorni festeggiano il loro compleanno.

Stiamo parlando dei nati del leone. Per loro sarà l’occasione per realizzare un sogno romantico, o per vivere attimi di pura complicità e passione. Dunque le prossime settimane vivranno momenti da batticuore, con partner vecchi o nuovi ma in tutti i casi il coinvolgimento emotivo, di corpo e spirito, sarà ai massimi livelli.